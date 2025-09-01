Conclusa con successo la campagna di ESA per comunicare via laser con la sonda spaziale NASA Psyche

Se in orbita bassa terrestre (LEO) si sta ampliando l'utilizzo della comunicazione ottica via laser, come nel caso delle comunicazioni tra satelliti Starlink, per lo Spazio profondo si impiegano ancora le onde radio. Questa è una soluzione pratica e ormai ben nota, ma che soffre anche di limiti legati alla larghezza di banda. Durante la missione della sonda spaziale NASA Psyche sono stati effettuati alcuni test, come l'invio del famoso video di un gatto che gioca con un puntatore laser.

L'ESA non vuole rimanere indietro su quella che si prospetta come una tecnologia promettente sia per le missioni robotiche che per quelle con equipaggio umano dirette verso la Luna e Marte. Per questo nelle scorse settimane sono state eseguite alcune prove di trasmissione e ricezione di segnali ottici (laser) sfruttando hardware situato in Grecia con il Deep Space Optical Communications (DSOC) che si trova a bordo della sonda spaziale.

Ora l'agenzia spaziale europea ha annunciato che la campagna di test è giunta a conclusione (per il momento) con quattro prove eseguite in breve periodo di tempo comunicando con la sonda spaziale NASA Psyche. Le distanze raggiunte sono ragguardevoli superando i 200 milioni di chilometri mentre la sonda sta proseguendo la sua missione per raggiungere un asteroide metallico.

Durante l'ultimo test è stato nuovamente inviato dalla sonda alla Terra il video del gatto Tater che gioca con il puntatore laser (file salvato a bordo della sonda stessa). Secondo Andrea Di Mira (project manager per GLT dell'ESA) "le lezioni apprese durante questa attività saranno certamente utili mentre ci prepariamo per il futuro. Con i risultati raggiunti durante i collegamenti dell'ESA con il DSOC della NASA, abbiamo dimostrato che l'Europa è pronta a supportare il futuro della trasmissione dati ad alta velocità e le comunicazioni ottiche nello Spazio Profondo".

Durante il primo test tra la sonda e il sistema di terra c'è stato solo un breve contatto con l'invio e la ricezione del segnale. Con le due prove successive lo scopo è stato quello di cercare di mantenere la comunicazione stabile per il maggior tempo possibile riuscendo a raggiungere una velocità di download di 1,3 Mbps (da una distanza doppia rispetto a quella Terra-Sole) e decodificando con successo il messaggio.

Nell'ultimo tentativo (il quarto) la sfida è stata data dalla posizione della sonda spaziale NASA Psyche, che era bassa sull'orizzonte. Questo ha necessitato che il segnale attraversasse l'atmosfera per più tempo ed è in quel caso che è stato ricevuto sulla Terra il video del gatto con una velocità di download di 1,8 Mbps.

Ora i dati saranno ricontrollati e analizzati mentre il sistema hardware sarà aggiornato così da migliorarne le prestazioni. In futuro, oltre ai sistemi in Grecia ci saranno quelli in Cile che potranno utilizzare telescopi ancora più capaci. L'ESA prevede anche di integrare dei sistemi ottici di prova nelle sonde spaziali LightShip dirette verso Marte che utilizzeranno il sistema MARS COmmunication and Navigation Infrastructure (MARCONI) per le comunicazioni.