Con Starlink Mobile, SpaceX cercherà di insidiare il mercato degli operatori telefonici tradizionali

SpaceX sta cercando di rendere operativo il prima possibile il suo razzo spaziale riutilizzabile Starship che promette di portare in orbita carichi utili molto più grandi e con maggiore massa complessiva a prezzi relativamente contenuti. Il prossimo volo di prova del vettore statunitense potrebbe essere effettuato entro poche settimane e questo consentirà anche di rilasciare in orbita i primi satelliti Starlink V3 (durante Flight 12, i satelliti erano su traiettorie suborbitali). Starlink Mobile promette di ampliare ulteriormente le possibilità e i guadagni di SpaceX.

Negli scorsi mesi la società statunitense ha rinominato la tecnologia Direct to Cell (DTC o D2C) in Starlink Mobile continuando a stringere accordi con gli operatori telefonici tradizionali. Attualmente questa tecnologia non è ancora pienamente operativa e può servire agli operatori per permettere di connettere gli utenti in luoghi remoti, in particolare in caso di emergenze, ma il futuro sarà molto diverso.

Durante la conferenza con azionisti e investitori, Gwynne Shotwell (Presidente e COO di SpaceX) ha fatto alcune dichiarazioni in merito agli operatori telefonici e il loro futuro. Secondo l'alto dirigente "all'incirca, tra loro [ndr. Verizon, AT&T e T-Mobile], hanno un mercato da 600 miliardi di dollari all'anno. Prevedo che saremo in grado di conquistare un bel po' dei loro clienti. Il nostro servizio sarà migliore. Elimineremo le zone morte sfruttando i satelliti in orbita. Sarà migliore durante qualsiasi disastro naturale. Sono molto entusiasta di Starlink Mobile".

Le potenzialità di Starlink Mobile (ma anche di tecnologie simili) sono quelle di poter sfruttare l'enorme costellazione satellitare presente e futura di satelliti Starlink, anche se attualmente non tutti sono dotati di questa tecnologia. Con l'arrivo dei satelliti Starlink V3 le potenzialità aumenteranno ulteriormente consentendo non solo maggiori velocità di navigazione attraverso router e antenna, ma anche di fare chiamate, inviare messaggi di testo e navigare in Internet senza bisogno di antenne dedicate.

View of Starship in space from a Starlink V3 satellite on Flight 13.



This composite is made of imagery from four separate cameras on a single satellite. Six of the satellites were equipped with cameras to scan Starships heat shield and transmit imagery down to operators to pic.twitter.com/sNTHHz5vLr — SpaceX (@SpaceX) July 31, 2026

Grazie all'utilizzo di frequenze comuni agli operatori telefonici, Starlink Mobile può funzionare come un'antenna telefonica tradizionale con grandi vantaggi. Per esempio non è necessario avere dispositivi dedicati o molto recenti, non serve fare aggiornamenti software ed può funzionare su diversi sistemi operativi. Questo consente poi di coprire aree dove la normale connettività non è presente (aree remote) e sarebbe poco redditizia per gli operatori tradizionali.

Per avere la piena operatività di Starlink Mobile sarà necessario attendere che Starship diventi operativa considerando le dimensioni e la massa dei nuovi satelliti Starlink V3. Per dispiegare la stessa capacità di trasmissione dell'attuale costellazione dovrebbe servire un anno (o meno) e quindi per la fine del 2027, se i piani verranno rispettati ci potrebbe essere un nuovo capitolo per l'avventura di SpaceX, che diventerà a tutti gli effetti un operatore telefonico.