Con Lunar Trailblazer, la NASA cercherà l'acqua sulla Luna

L'acqua è un elemento importante sulla Terra così come nello Spazio. Il recente studio che ne ha confermato la presenza Luna e in zone che prima sembravano non averne, ha aperto nuove possibilità. La missione Lunar Trailblazer della NASA ora cercherà di andare più a fondo nelle analisi permettendo di aiutare anche le future missioni umane.

Lunar Trailblazer: alla ricerca dell'acqua lunare

La missione Lunar Trailblazer ha superato la fase di approvazione iniziale e questo significa che si potrà iniziare la progettazione e la costruzione. Ma come funzionerà? L'idea è quella di capire se effettivamente l'acqua sulla Luna si trova inglobata nella regolite oppure può essere facilmente estraibile, anche in funzione della temperatura.

L'analisi dell'osservatorio SOFIA ha infatti evidenziato come l'acqua sarebbe inglobata all'interno di "piccole sfere" di regolite. Questo le permetterebbe di resistere in condizioni come quelle sulla superficie della Luna, anche all'equatore. Questo però renderebbe complessa l'estrazione oltre a non permetterne una corretta stima della quantità.

Lunar Trailblazer permetterà di realizzare mappature ad alta risoluzione per trovare acqua con una maggiore precisione rispetto a quanto è possibile fare dalla Terra. Il tutto considerando che rimane una missione a basso costo e quindi con un budget di spesa limitato.

La sonda orbiterà intorno alla Luna e cercherà tracce di ghiaccio osservando la luce riflessa dalla superficie. Inoltre si potrebbe sorvolare più volte lo stesso punto in diverse condizioni di illuminazione per permettere di conoscere la relazione tra presenza d'acqua e temperatura.

Lori Glaze (direttore della Divisione di scienze planetarie della NASA) ha dichiarato "Lunar Trailblazer migliorerà notevolmente la nostra comprensione dei cicli dell'acqua su corpi senz'aria come la Luna. Misurando sia la luce diretta che i bassi livelli di luce diffusa dal terreno, genererà mappe complete del ghiaccio d'acqua superficiale, anche nelle regioni più buie della Luna".

Le tempistiche di questa missione vedono la fine della costruzione per Ottobre 2022 mentre il lancio avverrà solamente a Febbraio 2025. Ricordiamo che, salvo ritardi, la NASA ha intenzione di tornare sulla Luna con esseri umani nel 2024 (anche se le problematiche da affrontare sono molte). Avere a disposizione acqua "in loco" permetterà di ridurre il carico da inviare verso la Luna permettendo sia il sostentamento dei futuri astronauti ma anche la realizzazione di carburante.