Con la NASA fuori dai giochi, l'ESA riscrive da sola il radar per esplorare Venere

L'ESA ha deciso di sviluppare in autonomia il radar destinato a mappare la superficie di Venere, dopo che la NASA ha fatto sapere di non poter più garantire lo strumento promesso nel 2024 per la missione Envision, il cui lancio slitta ora al 2032

L'agenzia spaziale europea ha deciso di procedere da sola. Lo ha detto la project scientist di Envision, Anne Grete Straume-Lindner, durante la Europlanet Science Congress dell'Aja: l'ESA sta andando "a tutta velocità" verso lo sviluppo di un radar interamente europeo, perché la NASA appare ormai nell'impossibilità di mantenere l'impegno preso per lo strumento a bordo della sonda diretta verso Venere.

Envision dovrà mappare la superficie del pianeta con una risoluzione dieci volte superiore a quella ottenuta dall'ultima missione radar della NASA su Venere, la Magellan degli anni '90. Serve un radar perché Venere è avvolta da una coltre di nubi di acido solforico che rende inutili le fotocamere ottiche: solo penetrando le nuvole si può osservare il terreno sottostante e cercare tracce di vulcanismo attivo.

Nel 2024 NASA ed ESA avevano firmato un memorandum d'intesa che assegnava agli americani la fornitura del radar ad apertura sintetica, lo strumento principale per la mappatura, oltre al supporto di tracciamento e comunicazione tramite il Deep Space Network. In cambio, l'ESA avrebbe incluso ricercatori statunitensi nel team scientifico della missione, occupandosi per il resto della costruzione della sonda, degli altri strumenti scientifici e del lancio, affidato a un vettore Ariane 6.

Il buco di bilancio che ha bloccato il radar

A far saltare l'accordo è la stretta sui fondi scientifici della NASA, finita nel mirino dell'amministrazione Trump, che per gli anni fiscali 2026 e 2027 aveva proposto un taglio quasi dimezzato al budget scientifico dell'agenzia. Il Congresso ha respinto gran parte dei tagli nel 2026, approvando per la divisione di scienze planetarie una dotazione da 2,54 miliardi di dollari, ben oltre la richiesta della Casa Bianca ma comunque inferiore di circa 220 milioni di dollari rispetto all'anno precedente.

Quella cifra ha salvato diverse missioni a rischio, tra cui DAVINCI, la sonda della stessa NASA pensata per far scendere una capsula nell'atmosfera di Venere. Ma lo scarto residuo di bilancio ha comunque obbligato i dirigenti dell'agenzia a scelte dolorose, concentrando i tagli sulle missioni già operative da tempo oltre la loro vita utile e, soprattutto, sul sostegno alle partnership internazionali come quella con l'ESA.

L'Europa ha già avviato in estate una fase B1 competitiva per progettare un radar ad apertura sintetica tutto europeo, con team industriali al lavoro nel Regno Unito e in Italia. Il prezzo di questa autonomia si misura in mesi persi: il lancio, originariamente previsto per novembre 2031, è già scivolato al 2032. La NASA, va detto, non ha formalmente chiuso la porta alla propria partecipazione, e i colloqui tra le due agenzie proseguono. Ma la strada che l'ESA ha imboccato racconta bene quanto le missioni scientifiche internazionali dipendano ormai dagli equilibri di bilancio di Washington, non solo dalla bontà dei progetti sul tavolo.