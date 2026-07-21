Completato il primo volo ibrido-elettrico sopra i 30.000 piedi: due ore che riscrivono la storia dell'aviazione

GE Aerospace, con NASA, BETA Technologies e Boeing, ha completato il primo volo ibrido-elettrico sopra i 30.000 piedi, quota tipica dei voli commerciali. Il sistema, montato su un Saab 340B, ha operato per oltre due ore consecutive. Gettate le basi per motori più efficienti e sostenibili per la futura aviazione di linea.

In occasione del Farnborough International Airshow 2026, GE Aerospace ha annunciato il completamento del primo volo al mondo di un velivolo a propulsione ibrida-elettrica a quote superiori ai 30.000 piedi, ovvero le altitudini tipiche degli aerei di linea commerciali. Il test, condotto in collaborazione con NASA, BETA Technologies e Boeing, rappresenta una tappa significativa nel percorso verso l'elettrificazione parziale della propulsione aeronautica.

La sperimentazione è avvenuta su un Saab 340B modificato, sul cui lato destro è stato installato un sistema propulsivo ibrido-elettrico di classe megawatt e multi-kilovolt, sviluppato nell'ambito del programma NASA Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD). A differenza dei velivoli completamente elettrici, la propulsione ibrida abbina un tradizionale motore a turbina a gas a un powertrain elettrico, permettendo di distribuire la potenza tra le due fonti a seconda della fase di volo, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza senza compromettere le prestazioni richieste in ambito commerciale.

Il pacchetto propulsivo sperimentale è stato alloggiato in una gondola motore invertita, una soluzione che ha garantito una migliore ventilazione per le apparecchiature elettriche ad alta potenza durante il volo. Il sistema integra motori/generatori elettrici, convertitori e inverter di potenza, controllori, riduttori Avio Aero, eliche Dowty, scambiatori di calore Unison, sensori di coppia e cablaggi motore, il tutto abbinato a una turboelica CT7. Le batterie sono state fornite da BAE Systems, mentre la gondola completa è stata progettata da Aurora Flight Sciences, controllata di Boeing.

Durante il segmento di prova più lungo, il sistema ha operato in modalità ibrida-elettrica per oltre due ore consecutive. Nel corso della campagna, il powertrain elettrico ha sia azionato l'elica sia generato energia per ricaricare la batteria di bordo.

I test di volo sono stati condotti da piloti di GE Aerospace e BETA Technologies, quest'ultima nel ruolo di integratore di sistema, dapprima negli Stati Uniti e successivamente durante la trasvolata atlantica che ha portato il velivolo nel Regno Unito per l'airshow. Il Saab 340B ha operato in modalità ibrida-elettrica lungo l'intera traversata.

Rispetto ai veicoli elettrici terrestri, l'elettrificazione in volo pone problematiche differenti: gestione termica, minore pressione atmosferica alle alte quote e necessità di componenti elettrici leggeri ma certificati secondo standard di sicurezza e affidabilità superiori a quelli dell'hardware di test convenzionale.

H. Lawrence Culp Jr., Chairman e CEO di GE Aerospace, ha definito il volo "un momento storico per il settore", ringraziando NASA, BETA Technologies e Boeing per la collaborazione nell'accelerare lo sviluppo di tecnologie orientate a efficienza, durabilità e autonomia. Kyle Clark, fondatore e CEO di BETA Technologies, ha sottolineato come il sistema abbia migliorato le prestazioni in salita e ad alta quota, definendo il velivolo un vero e proprio "laboratorio volante" per i futuri progetti ibridi.