Completata la mappa di Titano, la luna di Saturno: molte le novità!

Un piccolo (grande) passo in avanti nella comprensione del Sistema Solare è stato fatto in queste ore! Grazie al lavoro dei ricercatori e ai dati raccolti da NASA Cassini è stato possibile realizzare la mappatura completa di Titano, la più grande luna di Saturno.

Il lavoro è stato minuzioso perché ci sono voluti oltre 100 passaggi ravvicinati (fly-by) di Titano per riuscire a completare l'operazione. Inoltre è stato fatto un "taglia-e-cuci" delle informazioni ricevute per poi assemblare il tutto e ottenere quindi la mappa completa del grande satellite naturale di Saturno.

Secondo quanto emerso, circa il 75% di Titano è costituito da pianure mentre la parte restante è costituita da dune (queste ultime si trovano nella zona equatoriale), colline e montagne e infine da fratture della crosta per una piccola parte.

Ci sono però altre curiosità! Per esempio Titano veniva descritto come un mondo ricco di laghi di metano: in realtà solo l'1,5% della superficie ha questa caratteristica. Mancano poi crateri da impatto facendo presumere che la superficie abbia un'età piuttosto recente.

Rosaly Lopes (scienziata della NASA) ha dichiarato "Titano ha un'atmosfera come la Terra. Ha il vento, ha la pioggia, ha le montagne. È un mondo davvero molto interessante e uno dei posti migliori nel Sistema Solare in cui cercare la vita".

Un'altra delle informazioni utili derivanti da questa novità riguarda la possibilità di fornire dettagli per le prossime missioni della NASA, come Dragonfly. Questa missione prevederà un lander e un drone in grado di spostarsi relativamente velocemente sul satellite. Si parla però di aspettare il 2034, mentre fino a quel punto non sono previste missioni dirette verso Saturno o le sue lune.