Come il T-1000 di Terminator 2: circuiti in lega di gallio e indio che si autoriparano

Il VT MADE Lab di Virginia Tech ha sviluppato un materiale composito a base di metallo liquido che conduce elettricità e calore, si piega, si allunga e ricollega da solo un circuito interrotto da un taglio o da una foratura. Come il T-1000 di Terminator 2, il materiale deve le sue proprietà a un metallo allo stato liquido, in questo caso piccole gocce di una lega di gallio e indio. Il lavoro del laboratorio è stato presentato in un video da Joel, autore del canale YouTube 3DPrintingNerd.

Le gocce sono racchiuse in una matrice di PDMS, un polimero siliconico che le contiene e rende il composito flessibile ed estensibile. La stessa matrice fa sì che il materiale nasca isolante: la corrente comincia a passare solo dopo che le bolle di polimero attorno alle gocce vengono rotte in modo selettivo. Il tracciato conduttivo sembra quindi definirsi scegliendo dove rompere le bolle, all'interno di un blocco di materiale che per il resto rimane isolante.

Se il composito viene forato o tagliato, la lega liquida colma l'interruzione e ripristina da sola la continuità del circuito. La matrice polimerica che tiene isolato il materiale è la stessa che rende possibile questa autoriparazione. Al momento non sono disponibili valori di conducibilità elettrica o termica, né indicazioni su quante volte la riparazione possa ripetersi nello stesso punto.

Oltre ai circuiti flessibili, fra gli impieghi indicati figurano i dissipatori di calore "intelligenti", che sfruttano la conducibilità termica del metallo liquido. Nella lavorazione il composito si comporta come molti materiali a base di resina: si può colare, modellare in stampo o stampare in 3D secondo geometrie su misura. Una breve cottura solidifica il pezzo, e il processo richiede comunque di maneggiare prodotti chimici e leghe metalliche liquide.