Come il Giappone trasforma la segnaletica stradale in rete Wi-Fi anti-disastro

Shokasen Hyoushiki, la società che gestisce circa 120.000 segnali idranti in Giappone, ha testato l'installazione di antenne Starlink sui pali per creare una rete Wi-Fi di emergenza quando terremoti o blackout mettono fuori uso fibra e reti mobili

Shokasen Hyoushiki, l'azienda giapponese che da decenni gestisce la segnaletica degli idranti stradali, ha completato una dimostrazione tecnica che unisce i suoi pali di segnalazione alle antenne Starlink. Il test, condotto alle 10:00 del 2 luglio presso la filiale di Kanagawa vicino a Tokyo, ha verificato la possibilità di trasformare ogni segnale idrante in un piccolo hub di comunicazione satellitare capace di generare una rete Wi-Fi locale.

L'idea nasce da un problema molto concreto per il Giappone, un arcipelago che si trova all'incrocio di più placche tettoniche e che convive da sempre con il rischio di terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche e fenomeni meteorologici estremi. Quando un evento del genere danneggia fibra ottica e ripetitori mobili, poter contare su un canale di comunicazione alternativo, anche solo per gestire i primi momenti di un'emergenza, fa una differenza enorme per la popolazione locale.

Il punto di forza del progetto sta nella sua semplicità infrastrutturale. Shokasen Hyoushiki controlla già circa 120.000 segnali idranti distribuiti in zone residenziali, vie commerciali e lungo le strade principali di tutto il paese. Montare un'antenna Starlink su un palo già esistente significa evitare l'acquisto di nuovi terreni o la costruzione di strutture dedicate, un vantaggio non da poco quando si parla di coprire capillarmente un intero territorio nazionale.

Un modello di business già rodato

In Giappone la manutenzione dei segnali idranti è affidata perlopiù a società private, e Shokasen Hyoushiki finanzia l'attività attraverso gli spazi pubblicitari collocati proprio sotto il cartello che indica la posizione della fonte d'acqua antincendio. L'integrazione di Starlink potrebbe aprire nuove strade di monetizzazione, oltre a garantire il servizio di connettività d'emergenza.

Il rappresentante dell'azienda, Tsunasaku Mori, ha commentato che conoscere la posizione dell'idrante non basta: poter contare anche su un collegamento alle informazioni contribuisce alla sicurezza del territorio. Un concetto che riassume bene la logica del progetto, pensato non solo per l'emergenza vera e propria ma anche per situazioni più ordinarie come blackout localizzati, grandi eventi cittadini ed esercitazioni antincendio, dove un punto di accesso Wi-Fi temporaneo può tornare utile.

La società ha dichiarato che valuterà collaborazioni con amministrazioni locali, aziende regionali e altri enti per portare avanti l'iniziativa, ora che la fattibilità tecnica è stata dimostrata sul campo. Resta però una precisazione importante messa nero su bianco dalla stessa azienda: il test riuscito non equivale all'annuncio di un servizio Wi-Fi commerciale, e la dimostrazione non implica alcuna partnership ufficiale con SpaceX, la società che gestisce Starlink.

Si tratta insomma di una prova di concetto, non di un prodotto pronto per il mercato. Ma la logica alla base resta solida: riutilizzare un'infrastruttura già capillare e radicata nel tessuto urbano giapponese, invece di costruirne una nuova da zero, per colmare un vuoto di connettività che nei momenti di crisi può costare caro in termini di coordinamento dei soccorsi e di informazione ai cittadini.