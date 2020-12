Collassato il radiotelescopio di Arecibo: distrutto il riflettore parabolico

Dopo l'annuncio dell'impossibilità di riparare il radiotelescopio di Arecibo, visti i danni di agosto e novembre, si erano mossi in molti per tentare di cambiare la decisione. Ora però la vicenda si complica enormemente! La struttura centrale sospesa del telescopio è infatti collassata sulla parabola sottostante causando danni incalcolabili.

Fotografia aerea precedente al collasso, ma con i danni di agosto e novembre

Il collasso del radiotelescopio di Arecibo

Dopo il danno al cavo in agosto la situazione era già critica. Un'ulteriore aggravarsi della situazione era emerso in novembre con un secondo cavo che aveva definitivamente compromesso la struttura. Dopo diverse analisi si era così deciso di sospendere le attività del radiotelescopio di Arecibo per evitare di mettere in pericolo la vita delle persone.

Confronto tra il radiotelescopio nella giornata di oggi e di ieri, dopo il collasso

La scelta era stata quella di smantellare buona parte della struttura lasciando solo alcuni edifici (come il centro visitatori) per le future operazioni. Sono stati anche conservati i dati delle osservazioni durate oltre 50 anni. Si tratta di 12 petabyte che potranno comunque essere a disposizione della comunità scientifica grazie a un accordo con Microsoft e sfruttando la piattaforma Azure.

Nelle ultime ore però la struttura sospesa sopra il riflettore parabolico è collassata al suolo distruggendosi e distruggendo anche parte della disco sottostante (già intaccato dai precedenti danni). Questo ha posto definitivamente la parola "fine" anche sulla possibilità di un ripristino futuro. Considerati i danni precedenti, ai quali si aggiungono quelli di queste ore, si tratterebbe di realizzare un radiotelescopio completamente nuovo.

Ricordiamo che il radiotelescopio di Arecibo era uno dei più importanti al Mondo (a singola antenna) superato recentemente solo dal cinese FAST. La sua utilità ha spaziato dall'invio del messaggio di Arecibo nel 1974 in direzione dell'ammasso globulare M13 al monitoraggio dei Near-Earth objects. Ma la sua iconica struttura era anche rimasta impressa nella cultura popolare grazie a X-Files, film con 007 e in alcuni videogiochi.