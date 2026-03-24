Claude ora usa il mouse e la tastiera al posto tuo: come funziona la computer use di Anthropic

Anthropic ha attivato la computer use in research preview per Claude Code e Claude Cowork: ora Claude può aprire app, navigare con il browser e compilare fogli di calcolo autonomamente sul Mac dell'utente. Disponibile per gli abbonati Pro e Max, si integra con Dispatch per gestire task da smartphone

Anthropic ha annunciato il 23 marzo 2026 che Claude Code e Claude Cowork possono ora prendere il controllo diretto del computer dell'utente per portare a termine task autonomi. La funzione, disponibile in research preview per gli abbonati ai piani Pro e Max, è attiva sull'app desktop Claude per macOS e non richiede alcuna configurazione preliminare. Windows è esplicitamente indicato come prossima piattaforma supportata, senza date precise.

L'approccio di Anthropic alla computer use non è quello del controllo diretto come prima scelta. Claude segue una gerarchia precisa di tre livelli prima di toccare lo schermo. Al primo posto ci sono i connector: se l'app richiesta ha un'integrazione diretta (Gmail, Google Drive, Slack, Google Calendar, Xcode, ad esempio) Claude la usa, perché è il percorso più rapido e affidabile. Se il connector non esiste, Claude apre Chrome e naviga sul web per conto dell'utente. Solo come ultima risorsa Claude interagisce direttamente con lo schermo tramite mouse, tastiera e screenshot.

Questa architettura ha una motivazione tecnica precisa: usare un connector per leggere i messaggi Slack richiede frazioni di secondo, mentre navigare l'interfaccia grafica dello stesso Slack è più lento e significativamente più soggetto a errori. Per capire dove si trova e cosa fare, Claude scatta screenshot dello schermo in tempo reale, il che significa che qualsiasi informazione visibile in quel momento (documenti aperti, email, dati personali) viene elaborata dal modello.

Dispatch: il bridge tra telefono e desktop

Questo modello di utilizzo si integra con Dispatch, la funzione rilasciata da Anthropic il 19 marzo 2026 che trasforma Claude in un thread persistente tra smartphone e desktop. Con Dispatch attivo, è possibile inviare un'istruzione dal telefono, ad esempio "converti questo pitch deck in PDF e allegalo all'invito del meeting", e trovare il lavoro completato sul computer quando ci si siede alla scrivania. Anthropic ha dimostrato questo scenario in un video pubblicato il 23 marzo su X: l'utente, in ritardo per una riunione, delega il task da mobile e Claude lo porta a termine sul Mac in autonomia.

Dispatch supporta anche istruzioni programmate: si può chiedere a Claude di controllare le email ogni mattina, estrarre metriche ogni venerdì o avviare sessioni di Cowork e Claude Code su base ricorrente. Con la computer use ora disponibile, queste azioni pianificate possono coinvolgere qualsiasi applicazione installata, non solo quelle con connector ufficiali.

Permessi, sicurezza e limiti

Prima di accedere a qualsiasi applicazione, Claude chiede il permesso esplicito all'utente. Alcune categorie di app sono bloccate di default (piattaforme di investimento, trading e crypto) e l'utente può aggiungere ulteriori app a una blocklist personalizzata. Il sistema include una scansione automatica delle attivazioni interne al modello per rilevare tentativi di prompt injection, uno dei rischi principali quando un agente AI può interagire con contenuti arbitrari sullo schermo.

Anthropic è esplicita sui limiti attuali: la computer use è significativamente meno matura rispetto alle capacità di coding e di interazione testuale di Claude, ed è soggetta a errori. La stessa documentazione ufficiale raccomanda di iniziare con app familiari e task semplici, per esempio ricerche e organizzazione file, prima di passare a workflow multi-step. Sono categoricamente sconsigliati l'accesso ad app bancarie, documenti legali, cartelle cliniche o qualsiasi dato sensibile proprio e di terzi. Se durante una sessione un link in un'email apre Chrome, Claude non può vedere la finestra aperta senza permesso esplicito, ma non può nemmeno impedire che il link si apra: il confine tra sandbox e desktop reale ha margini che Anthropic riconosce apertamente.

Il contesto tecnico: dalle origini al presente

Le radici di questa feature risalgono all'ottobre 2024, quando Anthropic introdusse la computer use in beta pubblica con Claude 3.5 Sonnet. In quella versione iniziale, il sistema ottenne un punteggio del 14.9% sul benchmark OSWorld per la navigazione autonoma di task su desktop, quasi il doppio del secondo classificato al momento. Da allora il lavoro è proseguito in parallelo con lo sviluppo di Claude Cowork, la suite agentica per utenti non tecnici lanciata il 12 gennaio 2026, e con l'evoluzione di Claude Code verso architetture multi-agente.

La disponibilità attuale è limitata ai piani Pro e Max, con Teams ed Enterprise esclusi in questa fase. L'app desktop deve essere attiva e il computer acceso per permettere a Dispatch di completare task in background. Per attivare la funzione basta andare su Settings, General, Computer use nell'app desktop e abilitare la spunta, poi aprire una sessione Cowork o Claude Code e assegnare un task che coinvolga un'applicazione locale.