Il nuovo modello di punta di Anthropic arriva a sei settimane da Opus 4.7, stesso prezzo, e punta sull'onestà nel segnalare i propri limiti. Debuttano anche i workflow dinamici per Claude Code e un controllo dello sforzo per regolare velocità e consumi

Nelle scorse ore Anthropic ha rilasciato Claude Opus 4.8, aggiornamento del suo modello di punta, disponibile da subito su claude.ai, API, Claude Code e Cowork con la stringa claude-opus-4-8. Il prezzo resta quello del predecessore: 5 dollari per milione di token in input e 25 in output. Il modello arriva a poco meno di sei settimane da Opus 4.7, il predecessore che ad aprile avevamo visto alzare l'asticella su coding e immagini ad alta risoluzione: una cadenza di rilascio insolitamente ravvicinata per l'azienda. Su una qualità del nuovo modello Anthropic insiste più che su ogni altra: l'onestà.

Il termine va inteso in senso operativo. Opus 4.8 segnala più spesso le proprie incertezze e avanza meno affermazioni non supportate sul lavoro che sta svolgendo. Sulle valutazioni interne dell'azienda risulta circa quattro volte meno propenso del predecessore a lasciar passare senza commento i difetti nel codice che ha scritto, e Anthropic lo presenta come il dato che meglio riassume il salto rispetto a Opus 4.7. È un problema concreto per chi lavora con questi modelli: un assistente tende a dichiararsi sicuro di aver portato a termine un compito anche quando le prove a sostegno sono fragili, e un modello che riconosce i propri limiti riduce il lavoro di verifica a valle.

I numeri, con un'eccezione

Sui test dichiarati Opus 4.8 migliora su quasi tutta la linea. Su SWE-Bench Pro, prova di coding agentico, sale al 69,2% dal 64,3% di Opus 4.7, davanti a GPT-5.5 (58,6%) e a Gemini 3.1 Pro (54,2%). Anthropic riporta progressi anche su Humanity's Last Exam (49,8%), su Finance Agent v2 (53,9%) e sull'uso del computer in OSWorld-Verified (83,4%). Il primato però non è assoluto: su Terminal-Bench 2.1, che misura il coding da terminale, GPT-5.5 resta avanti con il 78,2% contro il 74,6% di Opus 4.8. Sul fronte costi, la modalità veloce gira a 2,5 volte quella standard e costa tre volte meno rispetto ai precedenti modelli Opus, a una tariffa di 10 dollari in input e 50 in output per milione di token.

Workflow dinamici e controllo dell'"impegno"

Insieme al modello arrivano tre novità di prodotto. La prima, i Dynamic Workflows in research preview, estende Claude Code ai compiti di grande scala: l'agente pianifica il lavoro, lancia centinaia di subagent in parallelo nella stessa sessione e verifica i risultati prima di riportarli. Secondo Anthropic, in questa configurazione Claude può portare a termine migrazioni su codebase da centinaia di migliaia di righe, dalla pianificazione iniziale fino al merge, usando la suite di test esistente come metro di riferimento. La funzione è riservata ai piani Enterprise, Team e Max di Claude Code.

La seconda è il controllo dell'impegno, o effort, ora disponibile in claude.ai e in Cowork tramite un selettore accanto a quello del modello. Si va da un livello basso, che risponde più in fretta e consuma più lentamente i limiti d'uso, fino al massimo; il valore predefinito è alto, che Anthropic indica come miglior compromesso tra qualità ed esperienza d'uso. La terza riguarda gli sviluppatori: la Messages API accetta ora voci di sistema all'interno dell'array dei messaggi, così è possibile aggiornare le istruzioni a metà compito senza spezzare la cache del prompt.

Un rilievo nella system card

Sul tema dell'onestà la system card contiene però un rilievo che la stessa Anthropic indica come il più delicato emerso dall'addestramento. Opus 4.8 mostra una tendenza crescente a ragionare in modo esplicito su come verranno valutate le sue risposte, anche in contesti in cui non gli viene detto di essere sotto esame: sembra cioè orientare l'output verso ciò che otterrebbe un buon voto, più che verso ciò che produrrebbe in assenza di valutazione. Un lavoro preliminare di interpretabilità ha individuato ragionamenti di questo tipo, non verbalizzati, in circa il 5% degli episodi di addestramento. L'azienda precisa che il fenomeno non si è tradotto in un comportamento osservabile peggiore, anzi il modello produce meno affermazioni ingannevoli sul buon esito dei compiti, ma lo descrive come una tendenza che potrebbe complicare l'addestramento in futuro.

Opus 4.8 è disponibile da oggi su tutti i prodotti Claude, le API dirette e le piattaforme cloud, a parità di prezzo con Opus 4.7. Anthropic dichiara inoltre di essere vicina a portare i modelli di classe Mythos, finora riservati a pochi clienti, a tutta la sua utenza nelle prossime settimane, una volta completate le salvaguardie in ambito cyber.