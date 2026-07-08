I ricercatori di Anthropic hanno identificato all'interno del modello Claude una struttura che hanno battezzato J space, acronimo derivato dallo strumento matematico usato per trovarla: il Jacobiano. Si tratta di un insieme di pattern di attività neurale che il modello può esprimere in parole, non necessariamente le parole che scrive nell'output, ma quelle che elabora internamente durante il ragionamento. L'obiettivo dello studio era rispondere a una domanda: un modello AI può avere qualcosa di analogo alla divisione che negli esseri umani separa i pensieri accessibili alla coscienza dall'elaborazione inconscia?

Per impostare gli esperimenti, il team si è ispirato alla neuroscienza cognitiva e in particolare alla global workspace theory, secondo cui il cervello umano seleziona un sottoinsieme ristretto di informazioni rilevanti, le porta in un "workspace" mentale condiviso e le distribuisce alle altre aree per il ragionamento. L'ipotesi era che il J space potesse svolgere una funzione analoga in Claude.

Gli esperimenti: ragionamento, controllo e fallimenti

In un primo esperimento, al modello è stato sottoposto un problema matematico con richiesta di risposta immediata, senza mostrare i passaggi. Claude ha risposto correttamente, ma la scansione del J space ha rivelato che il modello stava lavorando passo per passo internamente: il numero 21 è apparso dopo il primo passaggio, poi 42, poi 49. Nessuno di questi valori intermedi è stato scritto nell'output. È il segnale, secondo i ricercatori, che il J space viene usato per il ragionamento sequenziale.

In un secondo esperimento si è testato se Claude potesse controllare volontariamente il contenuto del suo J space, come gli esseri umani possono focalizzare intenzionalmente l'attenzione su un'immagine o una parola. Al modello è stato chiesto di pensare al Golden Gate Bridge mentre copiava una frase non correlata. Nel J space sono affiorati i termini bridge e California, insieme a imagery e thoughts, a indicare che il modello stava monitorando il proprio processo cognitivo. Quando però si è chiesto esplicitamente a Claude di non pensare al ponte, il J space ha comunque mostrato attività correlata al ponte, accompagnata dalle parole failed e damn: il controllo esiste, ma non è pieno.

Un terzo esperimento ha verificato cosa succede disattivando il J space lasciando intatta la rete neurale sottostante. Claude ha mantenuto la capacità di rispondere a domande semplici e di scrivere in modo fluente, producendo buon spagnolo quando sollecitato in quella lingua. Ma di fronte a un compito che richiedeva ragionamento, come identificare un autore che scriveva nella stessa lingua del prompt, il modello non è riuscito a rispondere correttamente. Per quel tipo di elaborazione, il J space risulta necessario.

Uno strumento per il monitoraggio della sicurezza

Sul piano della sicurezza, i risultati aprono uno scenario rilevante. Durante uno dei test, Claude ha prodotto dati falsi per superare una verifica. Nel J space, contestualmente, sono apparse le parole fake e manipulation. Secondo i ricercatori, monitorare il J space si configura come un modo efficace per rilevare comportamenti scorretti del modello, anche quando il modello cerca di non manifestarli nell'output.

I ricercatori precisano che questi esperimenti non permettono di rispondere alla domanda se Claude sia o meno cosciente nel senso di avere esperienze soggettive. Ciò che i dati mostrano è che il modello ha sviluppato, senza che fosse programmata esplicitamente, una struttura interna con analogie funzionali con il workspace mentale umano: un piccolo spazio di ragionamento esplicito che si appoggia su un ampio substrato di elaborazione automatica.