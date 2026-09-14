Cina: la CMSA potrebbe cambiare parte della missione Chang'e-8 diretta verso la Luna

Secondo quanto riportato negli scorsi giorni, la Cina potrebbe aver rivisto la gestione della missione lunare robotica Chang'e-8 (che sarà lanciata non prima del 2028) dopo che la CMSA ha preso il controllo delle operazioni.

Quando mancavano ormai poche ore al lancio, la missione Chang'e-7 è stata posticipata all'anno prossimo a causa di una tempesta tropicale si stava abbattendo nelle vicinanze dello spazioporto cinese. Questa sarebbe stata la prima missione gestita dalla CMSA, l'agenzia spaziale cinese per il volo umano (chiamata anche CMSE o China Manned Space Engineering Office) dopo che ad aprile era avvenuto un cambio di strategia.

In passato, fino a Chang'e-6, le missioni lunari robotiche erano gestite dalla CNSA (agenzia spaziale cinese) mentre la CMSA gestiva la parte relativa allo sviluppo della capsula Mengzhou e il lander Lanyue oltre a supervisionare la costruzione dei razzi spaziali della serie Lunga Marcia 10 (CZ-10, CZ-10A, CZ-10B e CZ-10C). Ad aprile, proprio durante la consegna di componenti legati a Chang'e-7, era stato annunciato che "al fine di sfruttare i vantaggi del nuovo sistema nazionale, fare uso delle capacità tecniche e dell'esperienza pratica accumulata dall'ingegneria spaziale con equipaggio e dall'ingegneria Chang'e per decenni, e sfruttare i vantaggi dell'esplorazione lunare cinese, la Cina integrerà in maniera completa l'atterraggio lunare umano esistente e le risorse di esplorazione lunare robotica".

Questa scelta ha avuto le prime ricadute con Chang'e-7 ma anche Chang'e-8 potrebbe essere influenzata. Secondo quanto riportato recentemente la missione si svolgerà (anche se ci sarebbero voci di una possibile cancellazione) ma alcuni carichi utili internazionali, come il Terrain Testing Instrument, previsti per Chang'e-8 sono stati posticipati al 2030/2031.

Tra gli altri carichi utili erano previsti strumentazioni di Hong Kong con un robot, il Pakistan con un rover, la Turchia con un altro rover, Sud Africa e Perù stanno sviluppando un sistema radio, l'Italia darà un retroriflettore laser, la Russia un analizzatore della regolite lunare e delle particelle, la Thailandia un analizzatore di neutroni, Bahrein ed Egitto un sistema di cattura delle immagini e l'Iran un misuratore per il potenziale elettrico.

Questa scelta potrebbe permettere l'integrazione di carichi utili in Chang'e-8 che favorirebbero la raccolta di dati e la gestione delle risorse in-situ direttamente collegate al programma lunare cinese con equipaggio. Attualmente non ci sono dichiarazioni dettagliate in merito ma il lancio rimane previsto nel 2028 (o 2029), quando i primi astronauti cinesi potrebbero essere sulla Luna. Inoltre la Cina intende sviluppare la base lunare internazionale di ricerca (ILRS) che permetterà l'esecuzione di missioni di lunga durata.