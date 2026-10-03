Cina: CAS Space e Guangzhou Laboratory effettueranno ricerche farmaceutiche in microgravità

La Cina punta a seguire la strada di alcune società occidentali con una partnership tra CAS Space e Guangzhou Laboratory per effettuare ricerche farmaceutiche in microgravità. Il primo lancio sperimentale sarà nel 2027.

La ricerca farmaceutica in microgravità non è una novità. Alcuni esperimenti sono stati eseguiti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e nella stazione spaziale cinese Tiangong. Altre società invece hanno pensato a realizzare capsule spaziali che possono restare in orbita per alcune settimane per poi rientrare sulla Terra così da recuperare il contenuto. Varda Space è una delle realtà più note nel settore ma anche SpaceX ha pensato a qualcosa di simile con Starfall. La Cina invece potrebbe seguire questa strada grazie all'accordo tra CAS Space e Guangzhou Laboratory.

Secondo quanto riportato un primo esperimento sarà a bordo di un volo suborbitale realizzato con un vettore riutilizzabile e gestito da CAS Space. Il sistema Lihong-2 è simile a quanto visto con Blue Origin New Shepard e permetterà di sperimentare la microgravità per un periodo limitato di tempo.

All'interno saranno presenti dei sistemi sviluppati da Guangzhou Laboratory che dovrebbero permettere la cristallizzazione di molecole farmacologiche di piccole dimensioni e a sperimentare la formazione di nuove molecole non ottenibili sulla Terra (o più complesse da realizzare). Il lancio permetterà anche di convalidare i sistemi di produzione.

Stando a quanto dichiarato da Xu Qiang (ricercatore principale del Guangzhou Laboratory) "la medicina moderna ha una domanda sostanziale di dati strutturali di qualità superiore e forme cristalline di farmaci più stabili". La microgravità permette anche di creare più facilmente aggregati tridimensionali così come consentire di sperimentare l'interazione con colture cellulari.

Per quanto riguarda CAS Space, con Lihong-2 si apriranno le porte della sperimentazione in microgravità ma anche del turismo spaziale (suborbitale). Lihong-1 ha completato un primo test suborbitale a gennaio 2026 e ora si punta a incrementare la cadenza dei lanci. La quota alla quale hanno intenzione di operare è compresa tra i 100 km e i 200 km con una durata della missione di poche decine di minuti. L'economia spaziale legata ai prodotti farmaceutici è un settore emergente e a grande valore aggiunto con una richiesta sempre maggiore a livello globale.