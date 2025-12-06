Chernobyl: la cupola di contenimento non è più pienamente funzionale dopo l'attacco di un drone

L'AIEA conferma che il New Safe Confinement di Chernobyl, il nuovo sarcofago della centrale nucleare danneggiata, ha perso le principali funzioni di contenimento dopo l'attacco di un drone a febbraio. Non ci sono danni strutturali irreversibili, ma servono riparazioni urgenti.

La protezione esterna del reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl, il New Safe Confinement (NSC), non garantisce più la completa capacità di confinamento dopo il danneggiamento subito nel corso di un attacco con un drone lo scorso febbraio. Lo conferma l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), che nei giorni scorsi ha concluso una nuova ispezione tecnica sul sito del disastro nucleare del 1986.

Il NSC, una struttura in acciaio da 36.000 tonnellate installata nel 2016 per sostituire il vecchio "sarcofago" sovietico, era stato progettato per garantire fino a un secolo di contenimento delle polveri e dei materiali radioattivi presenti nel reattore esploso. L'attacco del 14 febbraio - attribuito da Kiev alla Russia, che ha negato ogni responsabilità - aveva provocato un incendio e danni all'involucro esterno. Le prime analisi dell'AIEA avevano indicato livelli di radiazioni stabili, ma la successiva verifica di dettaglio ha rilevato un indebolimento delle funzioni di sicurezza.

Secondo il direttore generale dell'AIEA Rafael Mariano Grossi, la cupola ha "perso le sue funzioni principali di sicurezza, inclusa la capacità di confinamento", pur non mostrando danni permanenti alla struttura portante né ai sistemi di monitoraggio. Sono state eseguite riparazioni provvisorie, ma la vulnerabilità attuale richiede ulteriori interventi, tra cui il ripristino del tetto, misure avanzate per il controllo dell'umidità, un programma aggiornato per il monitoraggio della corrosione e un miglioramento dei sistemi automatici integrati di sorveglianza.

Dal 2026, con il supporto della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), sono previste riparazioni aggiuntive per ristabilire la piena funzionalità del NSC, in attesa di una ricostruzione completa quando le condizioni geopolitiche lo permetteranno. L'AIEA mantiene una presenza permanente sul sito e ha incrementato la fornitura di attrezzature e strumenti di protezione, per un totale di oltre 21 milioni di euro dall'inizio del conflitto.

Parallelamente, l'AIEA sta conducendo un'altra missione in Ucraina per verificare lo stato delle sottostazioni elettriche collegate alle centrali nucleari operative. Questi nodi critici della rete, sempre più colpiti dai raid russi, sono indispensabili per garantire l'alimentazione dei sistemi di raffreddamento dei reattori e la distribuzione dell'energia prodotta agli utenti civili e industriali. Le degradazioni della rete e i danni alle infrastrutture rappresentano un rischio crescente per la sicurezza nucleare del Paese.

Nel frattempo, nuovi attacchi su otto regioni ucraine hanno causato blackout diffusi, imponendo agli operatori energetici interventi di ripristino immediati laddove le condizioni lo consentono. L'instabilità della rete elettrica e la perdita di ridondanza nelle infrastrutture critiche aumentano ulteriormente le preoccupazioni per le installazioni nucleari, specie in un contesto di conflitto ancora attivo e che, pur a fronte di negoziati, sembra destinato a proseguire ancora per diverso tempo.