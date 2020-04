Catturata l'immagine di un getto relativistico di un quasar grazie a EHT

A circa un anno di distanza dall'immagine storica del buco nero al centro della galassia M87 arriva un'altra sorprendente immagine grazie al progetto EHT (Event Horizon Telescope)! Questa volta è il getto relativistico di un quasar (più precisamente del quasar 3C 279) che si trova a circa 5 miliardi di anni luce dalla Terra nella costellazione della Vergine.

Un lavoro congiunto per un'immagine storica

Ancora una volta i vari team di scienziati sparsi per tutto il Mondo e che partecipano al progetto Event Horizon Telescope hanno utilizzato la tecnica dell'interferometria (più precisamente very long baseline interferometry, VLBI) per riuscire a catturare l'immagine di un oggetto sicuramente grande, ma anche a grandissima distanza da noi. Grazie all'EHT è stato possibile arrivare a risolvere oggetti fino a 20 micro-arcosecondi (µas) o, per un esempio pratico, la capacità di vedere un'arancia sulla superficie della Luna, dalla Terra (non viene puntato verso la Luna perché il nostro satellite è troppo vicino).

Ricordiamo che i quasar (quasi-stellar radio source) sono buchi neri supermassicci che si trovano al centro di galassie e che, in questo caso, arriva a un miliardo di masse solari. Come altri buchi neri, anche questo quasar ha attirato materia (gas e polveri) a sé.

Capita, a volte, che parte del materiale venga espulso dal disco di accrescimento del buco nero per via del fortissimo campo magnetico e "sparato" nello Spazio a una velocità prossima a quella della luce (99,5% di c in questo caso). Questo fenomeno, altamente energetico, è stato osservato proprio grazie a EHT.

Nell'immagine a inizio notizia si può osservare in alto a sinistra l'ingrandimento minore, in basso a sinistra quello intermedio e a destra l'ingrandimento massimo raggiunto da EHT. In quest'ultima sezione si può vedere la base del getto relativistico con una forma suddivisa in due sezioni (una in alto più chiara e una in basso più scura).

Proprio la base del getto relativistico generato dal quasar 3C 279 è la zona che ha sorpreso maggiormente i ricercatori: la struttura allungata superiore (indicata nell'immagine sopra come C0) è perpendicolare alla direzione principale del getto con modifiche sostanziali alla luminosità nell'arco di pochi giorni. Non è ancora chiaro cosa potrebbe aver determinato questo fenomeno: potrebbe essere dovuto al moto del plasma che costituisce il disco di accrescimento (che si trova ancora più lontano dal punto di osservazione) oppure il getto potrebbe essere piegato per via di una instabilità del materiale che va a costituire il disco di accrescimento. C'è anche l'ipotesi che la struttura sia più complessa (tridimensionalmente) rispetto a quella vista da EHT e quindi attualmente conosciamo solo una parte di quest'ultima.

Ma l'EHT non ha ancora finito! Infatti pur potendo svolgere le operazioni di osservazione solo una volta l'anno e avendo cancellato la campagna di Marzo/Aprile 2020 per l'emergenza sanitaria, nei prossimi mesi arriveranno ulteriori immagini.

Parliamo del tanto atteso studio su Sgr A* (Sagittarius A, buco nero al centro della Via Lattea) e sulle galassie attive Centaurus A, OJ 287 e NGC 1052. Inoltre nel 2021 si aggiungeranno altri telescopi per permettere di superare i limiti attuali.