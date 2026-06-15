'Case distrutte dai razzi di Musk': il lato oscuro di Starbase che pochi conoscono

Una class action portata avanti da 80 residenti nelle aree vicine a Starbase accusa SpaceX di causare danni strutturali alle abitazioni a causa delle forti vibrazioni dei lanci. Oltre ai danni materiali, la crescita del sito avrebbe aumentato i prezzi immobiliari e ridotto l'accesso alle aree pubbliche locali.

La crescita delle attività di lancio di SpaceX - fresca di una IPO record - nello stabilimento di Starbase, in Texas, sta alimentando un nuovo fronte di tensione con le comunità locali. Un gruppo di circa 80 residenti delle aree limitrofe ha infatti avviato una class action contro l'azienda, contestando presunti danni strutturali alle abitazioni causati dalle frequenti operazioni di lancio.

Secondo quanto riportato dalle fonti, il nodo centrale della controversia riguarda le vibrazioni e le onde d'urto generate dai razzi durante il decollo. I residenti sostengono che tali fenomeni, ripetuti nel tempo, avrebbero contribuito al deterioramento progressivo di alcune abitazioni, con effetti visibili su pavimenti, infissi e impianti idraulici.

In uno dei casi citati, una residente di Port Isabel - località situata a meno di dieci chilometri da Starbase - descrive una situazione di decadimento dell'immobile, con porte che non si chiudono correttamente, mobili fuori asse e una deformazione delle superfici interne dopo la rottura di una condotta idrica verificatasi in concomitanza con un lancio particolarmente intenso. La stima dei costi di ripristino, in questo caso, raggiungerebbe circa 100.000 dollari, una cifra superiore al valore dell'abitazione stessa.

L'azione legale accusa Elon Musk e SpaceX di negligenza e danni intenzionali o indiretti, facendo riferimento anche al Commercial Space Launch Act del 1984, che attribuisce al Dipartimento dei Trasporti statunitense il potere di sospendere attività di lancio nel caso in cui vengano ritenute pericolose per la sicurezza pubblica.

Oltre agli effetti sulle abitazioni, la crescita di Starbase avrebbe avuto un impatto significativo sul mercato immobiliare locale. Nella contea di Cameron, dove si trova il sito di lancio, il prezzo medio delle case sarebbe più che raddoppiato nell'arco di poco più di un decennio, passando da circa 131.000 dollari nel 2014 a oltre 281.000 dollari nel 2026. Un incremento che, secondo i residenti, ha reso più complesso l'accesso alla proprietà anche per la popolazione già insediata.

Infine, un ulteriore elemento di tensione riguarda l'uso del territorio. Alcune aree precedentemente accessibili alla comunità locale, tra cui porzioni della spiaggia di Boca Chica, sarebbero state progressivamente inglobate o rese meno fruibili a causa dell'espansione delle infrastrutture legate ai lanci.