Casa Bianca: proposto un budget ridotto per la NASA, tagli alla parte scientifica, si dà priorità all'esplorazione umana

Mentre la missione Artemis II ha effettuato il passaggio ravvicinato al suolo della Luna, la Casa Bianca ha annunciato la sua proposta di budget 2027 per diverse agenzie federali, compresa la NASA. Negli scorsi mesi si era già discusso della possibilità che la divisione scientifica dell'agenzia spaziale statunitense vedesse dei tagli importanti, e anche nella proposta per il prossimo anno fiscale, Donald Trump e il suo staff hanno intenzione di privilegiare le spese militari rispetto a quelle di altre agenzie.

La richiesta complessiva per la NASA è di 18,8 miliardi di dollari, pari a una riduzione del 23% rispetto ai livelli del 2026 (che era già considerato un budget basso rispetto agli anni precedenti). Si tratta di una scelta che riflette la volontà dell'amministrazione statunitense di concentrare gli investimenti su obiettivi ritenuti strategici per la supremazia americana nello Spazio dando un chiaro segnale agli avversari, in particolare alla Cina.

Il documento afferma chiaramente che la proposta di budget 2027 "continua a sostenere il ritorno sicuro e tempestivo degli americani sulla Luna" aggiungendo inoltre che punta a finanziare "i primi elementi di una presenza americana permanente sulla superficie lunare", facendo così riferimento esplicito alla proposta di una base lunare permanente (che vedrà anche la partecipazione dell'ASI). Riducendo il budget complessivo, la "coperta è corta" e questo significa dover sacrificare alcuni aspetti. La NASA viene quindi orientata verso un approccio più pragmatico, con meno programmi scientifici e più investimenti in infrastrutture lunari e sistemi commerciali.

La NASA potrebbe vedere una riduzione del budget

A beneficiare particolarmente del nuovo approccio dell'amministrazione Trump, come scritto sopra, sarà il programma Artemis. Per l'esplorazione lunare umana e relative infrastrutture c'è una proposta di budget di 8,5 miliardi di dollari, con un incremento di 731 milioni di dollari rispetto al 2026. L'obiettivo rimane quello di inviare un equipaggio umano sulla superficie della Luna entro il 2028, probabilmente con Artemis IV. Il budget consente di finanziare lander lunari, tute spaziali, sistemi di superficie e trasporto astronauti. Viene anche dichiarato che le procedure verranno semplificate e verranno eliminate parti non necessarie (per esempio è stata cancellata la costruzione della Mobile Launcher 2).

Una parte della spesa sarà dedicata alla base lunare permanente. In particolare si parla di 175 milioni di dollari per avviarne la costruzione nella zona del polo sud lunare (ovviamente la spesa complessiva sarà di gran lunga superiore). Le prime missioni robotiche e con equipaggio inizieranno a creare le infrastrutture basilari, con l'obiettivo di consolidare la presenza americana e aprire la strada allo sfruttamento delle risorse locali. Questo dovrebbe consentire anche a società statunitensi di creare un'economia lunare sostenibile.

A fare le spese di queste scelte sarà la divisione scientifica della NASA. Il ridimensionamento del portafoglio scientifico porta a eliminare oltre 40 missioni considerate "di bassa priorità", con un taglio complessivo di 3,4 miliardi di dollari. Tra i programmi cancellati spicca la missione Mars Sample Return, che è stato definito "di molto oltre il budget" e con costi stimati tra 8 e 11 miliardi di dollari.

Secondo il documento, gli obiettivi della missione potranno essere raggiunti portando un equipaggio umano su Marte. Obiettivo ambizioso che potrebbe essere raggiunto (ottimisticamente) per il 2040, ma più facilmente verso il 2050. Un altro taglio è stato dato a SERVIR, partnership da 10 milioni di dollari l'anno con USAID descritta come pensata per "imporre l'estremismo climatico nelle nazioni in via di sviluppo".

L'amministrazione vorrebbe anche tagliare lo Space Launch System e la capsula Orion. Questa parte del budget è stata definita molto costosa e con ritardi ricordando come tra il 2005 e il 2025 abbia assorbito quasi 65 miliardi di dollari volando solo una volta (si tratta della missione Artemis I, la missione Artemis II è stata lanciata nel 2026). La NASA potrebbe quindi puntare verso opzioni commerciali offerte da Blue Origin, SpaceX o altre società.

Anche per la Stazione Spaziale Internazionale c'è stata la proposta di un ridimensionamento. Come sappiamo la ISS potrebbe essere deorbitata tra il 2030 e il 2032 e si sta avvicinando quindi alla fine del suo ciclo di vita operativo. Il budget proposto vede una riduzione di 1,1 miliardi di dollari per le attività di manutenzione e trasporto, accelerando la transizione verso stazioni spaziali commerciali e mantenendo solo i fondi necessari per il deorbiting previsto intorno al 2030.

La nuova proposta della Casa Bianca dovrà passare per il Congresso statunitense che potrebbe rivedere parzialmente le cifre. Nel frattempo c'è grande malcontento nell'ambiente scientifico statunitense. Per esempio The Planetary Society ha scritto che "è profondamente delusa da questa proposta di bilancio. L'ufficio bilancio della Casa Bianca ha riproposto gli stessi tagli di bilancio per la NASA e la divisione scientifica che erano stati respinti lo scorso anno da schiaccianti maggioranze bipartisan al Congresso. Questa proposta ripropone inutilmente una minaccia esistenziale alla leadership degli Stati Uniti nella scienza e nell'esplorazione spaziale" invitando le persone a scrivere al proprio rappresentate politico al Congresso per fare pressioni affinché la proposta di budget venga rivista.