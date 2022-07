Cancro al seno e melanoma, Amazon e Fred Hutchinson partono con la sperimentazione di un vaccino

I colossi della tecnologia guardano sempre di più al mondo sanitario e Amazon è in prima fila. L'azienda fondata da Jeff Bezos sta sviluppando vaccini contro il cancro in collaborazione con il Fred Hutchinson Cancer Research Center. Recentemente è stato avviato uno studio clinico approvato dalla FDA.

Amazon e Fred Hutchinson puntano a reclutare 20 partecipanti di età superiore ai 18 anni per la fase iniziale della sperimentazione (fase 1), in base a quanto depositato su clinicaltrials.gov, un database di studi clinici gestito dalla National Library of Medicine.

L'obiettivo è mettere a punto "vaccini personalizzati" in grado di curare il cancro al seno e il melanoma, una forma di cancro della pelle. Fred Hutchinson è indicato come promotore dello studio, mentre Amazon è indicato come collaboratore.

La notizia della partnership è stata riportata da Business Insider, mentre lo studio è stato pubblicato per la prima volta lo scorso ottobre ed è iniziato il 9 giugno. Dovrebbe essere completato entro il 1 novembre 2023. Un portavoce di Amazon ha confermato alla CNBC la notizia.

"Amazon sta contribuendo con competenze scientifiche e machine learning a una partnership con Fred Hutch per esplorare lo sviluppo di un trattamento personalizzato per alcune forme di cancro", ha detto il portavoce. "È molto presto, ma Fred Hutch ha recentemente ricevuto il permesso dalla Food and Drug Administration statunitense di procedere con uno studio clinico di Fase 1 e non è chiaro se avrà successo. Si tratterà di un processo lungo e pluriennale - se dovesse progredire, saremmo aperti a lavorare con altre organizzazioni nel settore sanitario e delle biotecnologie che potrebbero essere interessate a sforzi simili".

Amazon ha rafforzato la sua presenza nel settore sanitario negli ultimi anni. Nel 2020 ha lanciato una farmacia online, ha potenziato il suo servizio di telemedicina, chiamato Amazon Care, e ha pensato di sviluppare soluzioni per la diagnostica a domicilio.

Secondo Business Insider, che cita fonti a conoscenza dei fatti, un gruppo di ricerca e sviluppo all'interno di Amazon, noto come Grand Challenge, ha inizialmente supervisionato lo sforzo per la messa a punto del vaccino contro il cancro. Il tutto è ora gestito da un team di ricerca sul cancro che riferisce direttamente al vicepresidente dei dispositivi di Amazon, Robert Williams.