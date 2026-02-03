Buone notizie per l'Osservatorio Paranal: il progetto di AES Andes che ne minacciava l'attività potrebbe essere cancellato

All'inizio dello scorso anno l'ESO (European Southern Observatory) aveva lanciato l'allarme per un progetto industriale che minacciava l'Osservatorio Paranal mettendo a rischio l'attività di osservazione del cielo a fini scientifici del complesso. A circa un anno di distanza, e dopo le pressioni della comunità locale e internazionale, sembra che AES Andes (sussidiaria cilena della statunitense AES Corporation) abbia fatto "un passo indietro" nella scelta della località, tutelando così un luogo unico per scrutare l'Universo.

Secondo quanto riportato AES Andes ha annunciato alla fine di gennaio di quest'anno la decisione di abbandonare la costruzione del grande e impattante progetto INNA. Si trattava di un complesso industriale per la produzione di idrogeno verde e ammoniaca verde che era stato pianificato nelle vicinanze dell'Osservatorio Paranal dell'ESO.

L'Osservatorio Paranal di ESO potrebbe essere in salvo

Questa notizia è stata accolta con sollievo da parte dei ricercatori che lavorano all'osservatorio che sarebbe stato messo in grande difficoltà da un'attività industriale nelle vicinanze. Allo stato attuale manca il ritiro formale del progetto dal Servizio di Valutazione Ambientale (SEA) cileno, così da confermarne l'abbandono in maniera definitiva ma le premesse sono più che positive.

Xavier Barcons (Direttore Generale dell'ESO) ha dichiarato in merito alla notizia che "quando la cancellazione sarà confermata, saremo sollevati dal fatto che il complesso industriale INNA non verrà costruito vicino a Paranal". Le problematiche del progetto INNA erano legate a un aumento della luminosità locale, micro-vibrazioni, polvere (potenziale riduzione della limpidità del cielo) e un aumento della turbolenza atmosferica dovute al polo industriale, che avrebbero comportato una ricaduta negativa sulle osservazioni.

L'ESO aveva realizzato un'analisi tecnica nel corso del 2025 mostrando come il progetto INNA avrebbe provocato danni gravi e irreversibili alle condizioni ottimali del sito di Paranal. Ricordiamo che quella zona è la sede di complessi scientifici fondamentali per l'analisi della volta celeste e comprendono il Very Large Telescope (VLT), l'interferometro VLTI, il CTAO-South mentre è in costruzione l'Extremely Large Telescope (ELT).

AES Andes ha motivato la scelta di non procedere alla costruzione del polo industriale INNA con la volontà di concentrarsi sul proprio portafoglio di energie rinnovabili e sistemi di accumulo (BESS), in linea con le strategie della casa madre statunitense. L'azienda, pur considerando il valore potenziale dell'idrogeno verde per il Cile, ha scelto di seguire altre priorità di sviluppo.

L'ESO sottolinea che non è contro una politica di riduzione dell'inquinamento e supporta la decarbonizzazione energetica oltre a progetti green che promuovono uno sviluppo sostenibile. Barcons ha infatti dichiarato che "progetti di energia verde e altre iniziative industriali sono pienamente compatibili con gli osservatori astronomici, purché collocati a distanze adeguate".

L'ESO continuerà, insieme alle autorità locali, a tutelare i siti astronomici (in particolar modo nel nord del Cile). I cieli bui di quella zona della nazione sudamericana sono un patrimonio naturale irripetibile e sono essenziali per approfondire la conoscenza dell'Universo. Barcons ha aggiunto che "è stato incredibilmente rassicurante vedere quanta gente in Cile e nel Mondo tenga profondamente a questa causa e si sia espressa attivamente".