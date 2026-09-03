Braccia rubate all'agricoltura: John Deere le restituisce con un chatbot

Nei giorni scorsi John Deere ha presentato JD, un assistente conversazionale che risponde a domande in linguaggio naturale usando i dati di campo, di macchina e operativi raccolti dalla singola azienda agricola. Vive dentro Operations Center, la piattaforma di gestione con cui i clienti del costruttore già seguono flotte e appezzamenti, ed è per ora dentro un programma di accesso anticipato riservato a clienti statunitensi selezionati. L'azienda sostiene che possa aiutare gli agricoltori a guadagnare di più, rispondendo su regolazioni delle macchine, consumi di carburante o momento della raccolta.

Fra le domande di esempio ci sono il confronto del consumo di gasolio nella lavorazione del terreno fra un'annata e l'altra, la regolarità della semina nel deporre un seme per volta passando da un campo all'altro, e quale operatore dell'irroratrice copra più acri in un'ora. "JD cambia l'esperienza: dal navigare in un mare di dati al porre semplicemente una domanda", ha dichiarato Jahmy Hindman, responsabile tecnologico del costruttore. Il comunicato non indica su quale tecnologia si basi l'assistente, né quale modello linguistico ci sia sotto.

La registrazione di interesse è aperta ai clienti statunitensi selezionati in occasione del Farm Progress Show in Iowa, con una disponibilità più ampia promessa entro la fine dell'anno. Il costruttore prevede poi di portare l'assistente su web e dispositivi mobili e, in seguito, sui display in cabina di trattori e altre macchine. Ci sono anche piani per estenderlo ai clienti dei settori cura del verde, edilizia, costruzione di strade e forestale.

Dieci promesse sui dati, dopo anni di scontro sulla riparazione

Insieme all'assistente arriva un Farmer Data Commitment in dieci punti, un impegno volontario sull'uso dei dati agricoli. I punti dicono che l'agricoltore controlla i propri dati, che John Deere non vende e non usa per il trading o la speculazione sulle materie prime agricole, che la scelta su quali terze parti riceveranno i dati resta all'utente e che il flusso verso l'esterno si può interrompere in qualsiasi momento. Il decalogo impegna anche concessionari e partner collegati a pratiche trasparenti, e riconosce che dal proprio dato l'agricoltore deve ricevere un valore chiaro.

Il costruttore ha alle spalle anni di contenzioso con gli agricoltori e con la Federal Trade Commission sul diritto alla riparazione delle proprie macchine, contesto in cui va letto il decalogo pubblicato da John Deere. L'azienda rivendica anche un precedente sulla trasparenza dei dati, sostenendo di essere stata nel 2018 il primo costruttore di macchine agricole a ottenere la certificazione Ag Data Transparent. Un impegno volontario resta però modificabile da chi lo ha preso, e il decalogo stesso prevede che le modifiche vengano comunicate prima di entrare in vigore.

In Europa quelle promesse sono già obblighi

Il Data Act si applica ai prodotti connessi dal 12 settembre 2025, e diversi punti del decalogo, sul continente, hanno smesso di essere promesse. L'utente può ottenere i dati generati dal proprio uso gratuitamente, in un formato strutturato e leggibile da una macchina, e può imporre al costruttore di trasferirli a una terza parte di sua scelta: in pratica, portare lo storico della propria flotta a un concorrente. È lo stesso terreno che i dieci punti coprono, con la differenza che a garantirlo è la legge e non la firma dell'azienda.

Un punto del regolamento non ha corrispettivo nel decalogo. L'articolo 4(13) vieta al detentore dei dati di usarli per ricavare informazioni sulla situazione economica, sugli asset o sui metodi di produzione dell'utente. La previsione pesa su un sistema come questo: un costruttore che vede rese, bollette del gasolio e ore macchina di un'azienda agricola sembra avere gli elementi per stimare quanto quell'azienda possa permettersi di spendere, e nell'Unione quella deduzione gli è preclusa.

Il prossimo obbligo scatta il 12 settembre: i prodotti connessi immessi sul mercato europeo dovranno essere progettati in modo che i dati raggiungano l'utente per impostazione predefinita, senza che debba chiederli. Al momento John Deere non ha detto se JD arriverà in Europa. Il programma di accesso anticipato è statunitense, e l'assistente gira sui dati che la piattaforma dell'azienda già conserva.