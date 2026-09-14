Bottiglie di plastica trasformate in case: la tecnologia del MIT che punta a cambiare l'edilizia

Uno spinout del MIT ha sviluppato un sistema robotizzato che ricicla plastica monouso senza utilizzare acqua e la trasforma in materiali compositi per l'edilizia. La tecnologia è già stata utilizzata per realizzare strutture e travature, con l'obiettivo di portare la produzione vicino ai luoghi in cui servono nuove costruzioni.

La plastica è un materiale che ha rivoluzionato la vita dell'umanità, ma al tempo stesso rappresenta una delle principali fonti di inquinamento quando viene dispersa nell'ambiente, con conseguenze dirette e indirette per l'uomo e gli ecosistemi. Oltre a garantirne un corretto smaltimento, è quindi importante trovare modi per darle una seconda vita, con una molteplicità di possibili vantaggi.

Uno spinout del MIT, chiamato Atlas Building Composites, si è posto l'obiettivo di trasformare la plastica monouso in materiali da costruzione durevoli attraverso una piattaforma di produzione robotica chiamata Atlas Factory Stack.

Al centro del progetto c'è una tecnologia di riciclaggio della plastica che non richiede l'impiego di acqua, abbinata alla produzione additiva di compositi su larga scala. Il sistema permette di realizzare componenti destinati a diversi impieghi nell'edilizia, dalle fondamenta delle abitazioni alle terrazze, passando per strutture portanti di pareti, pavimenti e tetti.

"La nostra missione è trasformare l'inquinamento causato dai rifiuti di plastica in materiali compositi durevoli per costruire un miliardo di case", ha spiegato il presidente e cofondatore di Atlas, A.J. Perez, ricercatore scientifico al MIT. La plastica, per esempio, dura molto più a lungo del legno, soprattutto nelle applicazioni in cui è a contatto con il terreno o l'acqua.

"Il metodo tradizionale di costruzione delle abitazioni comporta l'abbattimento di alberi, l'estrazione mineraria, la raffinazione e una serie di altre attività inquinanti. Vogliamo evitare tutto ciò e dare una soluzione al problema della plastica destinata ai nostri oceani e alle nostre discariche. Stiamo trasformando le bottiglie in edifici".

I componenti realizzati da Atlas Building Composites sono già stati utilizzati per sostenere fienili, capannoni, terrazze e banchine. Più recentemente, l'azienda ha fornito al Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti travature reticolari in materiale composito riciclato, prodotte negli Stati Uniti, per la costruzione di un ponte lungo 12 metri in una zona umida del Massachusetts.

Perez e Matt Pouliot, cofondatore di Atlas ed ex senatore del Maine, ritengono necessario scalare la produzione per consolidare il sistema che permette di riciclare la plastica di bassa qualità senza utilizzare acqua.

"Questo è fondamentale per democratizzare il riciclo", ha spiegato Perez. "Ora, ogni Paese del mondo, indipendentemente dalla disponibilità di acqua, potrà fare qualcosa per la plastica. […] Quando si parla con i funzionari governativi della creazione di un nuovo impianto di riciclo, devono coinvolgere l'ente idrico locale, ottenere permessi, ecc. Gran parte di questo lavoro scompare con il processo di riciclo senza acqua".

La plastica monouso proveniente da bottiglie d'acqua e altri oggetti viene triturata e introdotta nel sistema Atlas, dove viene fusa e combinata con fibra di vetro per ottenere un materiale più resistente del legno. Successivamente, una stampante 3D di grandi dimensioni realizza i componenti, comprese le strutture portanti per pavimenti, pareti, tetti e ponti.

Durante lo sviluppo della tecnologia, la società ha dimostrato di poter stampare grandi tralicci compositi in meno di 13 minuti, capaci di sostenere oltre 1.800 kg e di superare i principali standard edilizi.

"Al MIT abbiamo dimostrato di poter produrre da 30 a 35 chili di pezzi all'ora, e i sistemi che stiamo specificando negli stabilimenti Atlas operano in un intervallo compreso tra 70 e 90 chili all'ora", ha spiegato Perez. "La nostra piattaforma di produzione robotizzata ha il potenziale per produrre ogni pezzo a un costo inferiore rispetto allo stampaggio a iniezione, ed è molto più flessibile e conveniente. Ad esempio, possiamo produrre i pezzi nell'ordine in cui devono essere posizionati sul pallet dei prodotti finiti, accanto alla macchina".

I fondatori si immaginano come fornitori di tecnologia, con una piattaforma destinata a essere utilizzata in prossimità dei luoghi in cui è necessario costruire nuove abitazioni, anziché produrre i componenti a distanza secondo il modello attuale. "Il vecchio modo di operare prevedeva che un'enorme fabbrica in Cina producesse in serie un unico tipo di componente e lo spedisse in luoghi lontani", afferma Perez.

"Non credo che questo sia positivo per il pianeta. Un altro motivo per cui non utilizziamo lo stampaggio a iniezione è di natura economica: le mega-fabbriche non creano tanti posti di lavoro e hanno un'impronta di carbonio molto più elevata. Vogliamo che la produzione sia localizzata a beneficio delle comunità locali. La plastica è già ovunque. Quanto più la produzione di Atlas sarà localizzata, tanto più bassi saranno i costi e l'impronta di carbonio".