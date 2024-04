Boston Dynamics presenta l'evoluzione dell'androide Atlas: ora è completamente elettrico

Nelle scorse ore abbiamo scritto dell'addio di Atlas, l'androide di Boston Dynamics che è stato uno dei protagonisti di molti video in passato. Una mossa che ha lasciato pensierosi molte persone interessate al mondo della tecnologia e dello sviluppo dei robot ma che ha avuto una (logica) conclusione a distanza di poche ore. Boston Dynamics ha presentato l'evoluzione del robot umanoide che si chiamerà ancora una volta Atlas.

Su X, la società di proprietà di Hyundai, ha scritto scherzosamente che "questa non è una persona in un costume". Sappiamo che sono molte le società che stanno sviluppando androidi che potrebbero arrivare in commercio nei prossimi anni. Tra i più famosi, per esempio, c'è Optimus di Tesla, ma non solo.

Nel comunicato stampa di Boston Dynamics si legge che il nuovo robot Atlas è stato sviluppato su una nuova piattaforma elettrica rispetto a quella idraulica utilizzata sul precedente modello. Questa scelta segue il trend di mercato e permette al nuovo androide di unirsi ai modelli attualmente a catalogo come Spot e Stretch. Per una realtà come questa era ovvio avere nel proprio portfolio un robot umanoide (soluzioni particolarmente complesse da realizzare) e ora con il nuovo Atlas si potrà guardare anche alle applicazioni commerciali.

Sempre Boston Dynamics ha scritto come gli stabilimenti per la costruzione di automobili di Hyundai saranno un terreno di test perfetto per provare le capacità del robot. Siamo comunque solo agli inizi dello sviluppo e le capacità aumenteranno con il passare del tempo.

Le prime unità saranno fornite a clienti selezionati per iniziare la fase di test nel mondo reale per poi passare a una commercializzazione più ampia nel corso degli anni. Il nuovo robot Atlas avrà una gamma di movimenti più ampia, movimentare oggetti di forme irregolari o più pesanti e con gli aggiornamenti le capacità miglioreranno ulteriormente.

Ovviamente non poteva mancare il riferimento all'Intelligenza Artificiale. In particolare Boston Dynamics ha scritto che i progressi più entusiasmanti avvenuti negli ultimi due anni sono stati nel software. Nuovi modelli di apprendimento automatico, simulazione e la capacità di riconoscere oggetti e situazioni attraverso la vista dovrebbero portare il robot a destreggiarsi in situazioni complesse nel mondo reale. Il futuro ci riserverà molte sorprese per quanto riguarda la robotica e Boston Dynamics con il nuovo robot Atlas non vuole perdere questa possibilità commerciale.