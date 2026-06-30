Blue Origin sta ricostruendo velocemente il pad di lancio dopo l'esplosione del razzo spaziale New Glenn

Alla fine del mese di maggio c'è stata una grande esplosione (le cause precise non sono ancora note) che ha coinvolto il Launch Complex 36A (LC-36A) dove un razzo spaziale New Glenn di Blue Origin stava eseguendo uno static fire. La società di Jeff Bezos si è messa subito al lavoro per ripristinare le strutture di terra andate distrutte o danneggiate cercando di tornare velocemente all'operatività considerando che attualmente questo è l'unico pad disponibile per lanciare il grande razzo spaziale riutilizzabile.

Le prime immagini hanno mostrato una situazione grave con tempistiche per il lancio incerte (si parla di un anno e mezzo). Secondo quanto riportato invece da Dave Limp, CEO della società statunitense, New Glenn potrebbe tornare a volare entro l'anno, anche se la certezza la si avrà solamente quando i lavori di ripristino del pad LC-36A saranno a buon punto. Nelle scorse ore proprio Limp ha annunciato alcune novità mostrando un certo ottimismo.

Blue Origin: i lavori per lanciare nuovamente New Glenn

Secondo quanto riportato, la grande quantità di dati (telemetria e video) durante l'esplosione del primo stadio del razzo spaziale New Glenn dovrebbe permettere di individuare le cause del problema e risolverlo in vista dei futuri lanci. Le strutture del pad distrutte riguardano la torre parafulmini, il trasportatore-erettore e i cilindri idraulici, oltre ovviamente a un primo stadio e un secondo stadio (GS1 e GS2). Secondo Limp, in 9 giorni dal momento dell'esplosione tutti i detriti generati erano stati rimossi.

Quite a sight to see the progress this team has made since May 28. Wreckage recovery from start to finish was completed in 9 days, and all debris has been cleared from Launch Complex 36. Huge shoutout to the team who have been working 7x24. We have started reconstruction and pic.twitter.com/2plAi8fb22 — Dave Limp (@davill) June 25, 2026

Sembrerebbero invece aver subito danni relativamente contenuti le strutture di rifornimento del propellente (metano, ossigeno liquidi, azoto gassoso, etc.), la struttura di integrazione orizzontale, la torre di supporto laterale e la torre dell'acqua. Blue Origin ha trasferito il primo stadio Never Tell Me the Odds e tre secondi stadi GS2 lontano dalla struttura di integrazione orizzontale. La torre di supporto sarà smontata segmento per segmento, sostituendo le parti danneggiate e ripristinando le altre.

600+ feet of crane assembled incredibly fast by the team. We will start pulling down the tower (segment by segment) so we can modify each piece in parallel. pic.twitter.com/rMPp3eiXLo — Dave Limp (@davill) June 28, 2026

Come annunciato in precedenza, la società intende apportare anche alcune modifiche. Anziché puntare sull'integrazione orizzontale si penserà a un'integrazione ibrida orizzontale/verticale che sarebbe utile anche per il futuro New Glenn 9x4, la versione con 9 motori BE-4 per il primo stadio e 4 motori BE-3U per il secondo stadio, che potrebbe essere lanciata in futuro dal pad Launch Complex 36B.

We're not rebuilding the same pad for New Glenn. We're moving to a horizontal/vertical hybrid configuration to get us flying again this year at 36A. We were already working on something similar for 9x4 at 36B. Let me explain what that means. We mate the stages horizontally in pic.twitter.com/5I0f8GEojs — Dave Limp (@davill) June 30, 2026

In particolare primo e secondo stadio del razzo spaziale sarebbero integrati orizzontalmente, come ora. Queste componenti sarebbero poi portate al pad e ruotate in verticale attraverso una grande gru. I fairing con il carico utile sarebbero invece posizionati successivamente (utilizzando la medesima gru). Il trasportatore-erettore sarebbe invece sostituito anche per quanto riguarda la fornitura del propellente e delle connessioni elettriche che passerebbero attraverso la torre di supporto. Questa scelta dovrebbe aumentare la cadenza di lancio complessiva, soprattutto in vista della disponibilità di due pad differenti.