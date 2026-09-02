Blue Origin si aggiudica il contratto della NASA per il Mars Telecommunications Orbiter, lancio nel 2028

Blue Origin è impegnata nella ricostruzione e aggiornamento del pad LC-36A distrutto dell'esplosione di New Glenn durante un test mentre punta a realizzare un altro pad, LC-36B, che supporterà la versione più grande e potente del vettore. La società è poi impegnata nella costruzione di hardware di vario tipo, in particolare i lander lunari Blue Moon MK1 e MK2 destinati al programma Artemis, senza e con equipaggio.

La società di Jeff Bezos sta anche costruendo il suo primo veicolo Blue Ring per la missione BR-1, dopo che un primo prototipo non operativo di questa tipologia di hardware era stato lanciato durante la prima missione del razzo spaziale New Glenn a gennaio 2025. La parte interessante è che Blue Ring è pensato come un veicolo multiruolo e che può avere diverse funzionalità, dal rilascio di altri satelliti come un OTV (veicolo di trasferimento orbitale), come orbiter per catturare immagini di altri corpi celesti, sistema di analisi ed elaborazione dati locale ma anche potenzialmente deviare asteroidi.

Una delle possibilità, annunciata tempo fa, era quella di creare un Mars Telecommunications Orbiter (MTO) in grado di fornire una connessione migliore da e verso Marte per le missioni già operative sul Pianeta Rosso ma anche per quelle che arriveranno in futuro. Questo permetterebbe di ridurre i costi di costruzione, essendo creato su una piattaforma comune, e di avere un supporto migliore sul Pianeta Rosso dopo la perdita di MAVEN.

lue Origin costruirà il Mars Telecommunications Orbiter

Nelle scorse ore la NASA ha annunciato che Blue Origin ha vinto un contratto del valore massimo di 700 milioni di dollari per creare il Mars Telecommunications Orbiter (MTO) che dovrà essere lanciato non più tardi del 31 dicembre 2028, quando si chiuderà la nuova finestra verso il Pianeta Rosso.

Secondo quanto riportato "Blue Origin progetterà, svilupperà, integrerà, lancerà e gestirà la rete come parte della più ampia infrastruttura di comunicazione e navigazione spaziale dell'agenzia. L'architettura sarà composta da un veicolo spaziale di telecomunicazione ad alte prestazioni in orbita attorno a Marte, trasmettendo dati scientifici, immagini, informazioni sulla navigazione e comunicazioni di missione critiche per veicoli spaziali che operano su e intorno al pianeta".

L'assegnazione alla società di Jeff Bezos esclude di fatto Rocket Lab che aveva fatto una proposta simile. Ci sono da considerare alcuni aspetti come il fatto che attualmente Blue Origin non possa effettuare lanci di New Glenna a causa della distruzione del pad, di contro Rocket Lab ha realizzato un pad di lancio per Neutron (che avrebbe lanciato l'orbiter) ma non ha ancora completato i test per il nuovo vettore medio, che ha capacità inferiori rispetto a New Glenn. In generale quindi la scelta della NASA sembra corretta e le tempistiche per la nuova finestra per Marte dovrebbero essere rispettate.