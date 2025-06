Blue Origin New Shepard NS-33: la capsula è atterrata vicino al razzo spaziale, nessun pericolo per l'equipaggio

Nelle scorse ore la società di Jeff Bezos, Blue Origin, ha completato la missione New Shepard NS-33 con un piccolo imprevisto quando la capsula è atterrata più vicino del solito al booster (senza rischi per l'equipaggio).

Alla fine di maggio Blue Origin (società di Jeff Bezos) aveva lanciato la missione suborbitale NS-32 sfruttando un razzo spaziale e una capsula New Shepard. Nella giornata di oggi la società statunitense ha lanciato un'altra missione a meno di un mese dalla precedente, NS-33, con a bordo un equipaggio composto da sei persone paganti.

Come specificato sopra e come avvenuto per le altre missioni New Shepard, si tratta di voli suborbitali che arrivano poco oltre i 100 km di quota (superando la linea di Kármán) della durata di pochi minuti. Si tratta di esperienze turistiche estreme che hanno, a volte, anche risvolti scientifici per provare nuovi materiali e/o eseguire alcune tipologie di esperimenti. Tra le più note missioni di questo tipo c'è NS-31, che ha visto a bordo la cantante Katy Perry e la nuova moglie di Bezos, Lauren Sànchez.

Il lancio della missione NS-33 è avvenuto alle 16:39 di oggi (ora italiana) nel sito di Blue Origin che si trova nel deserto texano. La capsula è atterrata con successo alle 16:50 con un tempo totale di volo di 10 minuti e 14 secondi, in linea con le altre missioni. A bordo erano presenti Allie Kuehner e Carl Kuehner (moglie e marito), Leland Larson, Freddie Rescigno Jr., Owolabi Salis e Jim Sitkin. Secondo le statistiche, le soluzioni New Shepard hanno portato 70 persone nello Spazio, delle quali quattro hanno volato due volte.

La quota massima raggiunta è stata pari a 106 km, entrando così nello Spazio secondo la definizione internazionale (oltre quota 100 km) pur non entrando in orbita. Una delle particolarità di questa missione è stata che la capsula è atterrata più vicino al booster (atterrato sul pad, come di norma) di quanto accade solitamente. Blue Origin ha spiegato che "il punto di atterraggio della capsula dell'equipaggio oggi è dovuto ai deboli venti del Launch Site One e rientrava nei margini di sicurezza previsti dai nostri modelli". Una situazione anomala quindi, ma comunque senza particolari rischi per le persone presenti a bordo.