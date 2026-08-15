Blue Origin: inizia la costruzione del secondo pad al Launch Complex 36 per aumentare i lanci di New Glenn

Alla fine di maggio una grande esplosione ha distrutto il pad di lancio del Launch Complex 36, in particolare le strutture dell'LC-36A della Cape Canaveral Space Force Station. La causa, in fase di accertamento, sarebbe una valvola dell'ossigeno di un motore BE-4 del primo stadio del razzo spaziale New Glenn di Blue Origin, che in quel momento era in fase di test (static fire). Questo ha comportato un blocco dei lanci completo per la società di Jeff Bezos, anche se i dirigenti pensano di poter tornare a volare entro la fine dell'anno.

Blue Origin sta cercando di svolgere il lavoro quanto più velocemente possibile al LC-36A promettendo sia il ripristino delle strutture esistenti ma anche apportando una serie di modifiche importanti, eliminando per esempio il trasportatore-erettore del vettore e puntando invece su un assemblaggio verticale. Ma non è finita qui.

Blue Origin punta su New Glenn con nuove strutture di terra

Per supportare un aumento della cadenza di lancio di New Glenn la società sta costruendo nuove strutture presso il sito di lancio LC-36B che saranno dedicate alla variante più potente e prestazionale chiamata New Glenn 9x4 (anziché 7x2, che è la versione originale dedicata a carichi utili con minore massa o per orbite meno energetiche).

Secondo quanto riportato, le infrastrutture di nuova costruzione prevederanno una nuova Vertical Integration Facility (VIF) dedicata a New Glenn 9x4 e una Payload Processing Facility (PPF) per l'installazione del carico utile. In particolare quest'ultima soluzione sarà pensata per supportata sia 7x2 che 9x4 e potrà anche operare per il DoW con i contratti legati alla National Security Space Launch (NSSL).

Dave Limp (CEO della società) la ricostruzione e la modifica di LC-36A rimangono una priorità mentre i lavori all'LC-36B sono realizzati da una squadra differente e quindi non ci dovrebbero essere rallentamenti o intralci nelle due operazioni distinte. In particolare presto sorgerà una nuova torre di lancio che sarà alta circa 200 metri (se si considera la punta parafulmini e non la struttura principale).

Sempre Limp ha anche parlato delle operazioni per l'integrazione verticale di New Glenn. Questa settimana Blue Origin ha simulato l'assemblaggio di un vettore con un secondo stadio GS2 completo di fairing sollevando la struttura e raccogliendo dati sul vento e su quelle che potrebbero essere le criticità di queste operazioni. La sfida nei confronti di SpaceX e di altri costruttori è ancora aperta, per quanto il ritardo legato all'esplosione ha sicuramente parzialmente compromesso la cadenza di lancio della società. La gara sarà comunque sul lungo periodo e non sono escluse sorprese in un mercato così dinamico.