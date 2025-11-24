Blue Origin ha mostrato il lander lunare Blue Moon MK1 pronto per il debutto nel 2026

Jeff Bezos ha mostrato negli scorsi giorni una nuova immagine del lander lunare Blue Moon MK1 di Blue Origin. Il suo lancio è previsto nella prima parte del prossimo anno come missione di prova in attesa delle prime missioni operative.

SpaceX ha visto il danneggiamento di Super Heavy Booster 18 (il primo di terza generazione) con la necessità di passare a Booster 19 per permettere di lanciare Starship all'inizio del prossimo anno. Blue Origin nel frattempo ha rilasciato in poche settimane molte novità in diversi ambiti. Tra questi ha annunciato una versione aggiornata dell'attuale vettore New Glenn e una versione più grande e potente del razzo spaziale riutilizzabile. Un'altra novità riguarda un aerofreno ripiegabile in tessuto stampato in 3D che sarà impiegabile per missioni lunari, marziane e terrestri. Ma non è finita qui.

blue origin

Blue Origin, dopo il successo della seconda missione di New Glenn, si prepara al lancio del primo lander lunare Blue Moon MK1 (chiamato anche Pathfinder Mission 1 o MK1-SN001) con la terza missione NG-3 che vedrà il riutilizzo del primo stadio. In attesa di ulteriori dettagli, è stato proprio Jeff Bezos a mostrare un'immagine dell'unità che verrà lanciata nei prossimi mesi.

blue origin

Pur essendo più grande del lander lunare delle missioni Apollo, questa variante non ha sistemi di supporto vitale ed è impiegabile come soluzione per missioni cargo dedicata alla LUna. Questa missione dimostrativa di Blue Moon MK1 non avrà carichi utili di rilievo ma soluzioni tecnologiche come le Stereo Cameras for Lunar-Plume Surface Studies (SCALPSS) e il Laser Retroreflective Array (LRA) e dovrà dimostrare come i vari sottosistemi possano funzionare correttamente in un ambiente complesso come quello lunare. Se la missione avrà successo, Blue Origin lancerà un secondo lander Blue Moon MK1 entro la fine del 2027 (MK1-SN002) con a bordo il rover NASA VIPER oltre ad altri carichi utili.

blue moon

Ancora più interessante sarà il lancio di Blue Moon MK2, che avrà il sistema di supporto vitale in grado di ospitare un equipaggio e che sarà impiegato per future missioni Artemis insieme alla più grande versione modificata di Starship (di SpaceX). Nel frattempo Blue Origin punterà a incrementare la cadenza di lancio dei suoi vettori New Glenn con altre missioni operative dedicate al lancio di Amazon Leo (in precedenza Project Kuiper) e ad altri satelliti per clienti governativi e commerciali.

