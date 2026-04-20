Blue Origin ha mostrato gli interni del lander lunare Blue Moon MK2 per le missioni Artemis

Blue Origin ha mostrato gli interni del lander lunare Blue Moon MK2 per le missioni Artemis

Nel corso dello streaming ufficiale per il lancio della missione NG-3, Blue Origin ha mostrato per alcuni secondi quelli che dovrebbero essere gli interni del lander lunare Blue Moon MK2 per le missioni Artemis con equipaggio.

di pubblicata il , alle 15:25 nel canale Scienza e tecnologia
NASAArtemisBlue Origin
 

Nella giornata di ieri, durante lo streaming ufficiale della missione NG-3 di Blue Origin (terminata con un problema al secondo stadio GS-2 che potrebbe generare detriti pericolosi), sono stati mostrati gli interni del lander lunare Blue Moon MK2 che sarà impiegato durante le missioni Artemis con equipaggio a partire dal 2029, o prima, se la variante di SpaceX Starship non sarà pronta nel 2028 per le missioni Artemis IV e Artemis V.

lander lunare artemis

Ricordiamo che Blue Origin sta sviluppando due varianti dei lander lunari. La prima si chiama Blue Moon MK1 ed è una versione cargo per trasportare grandi carichi utili sulla superficie del satellite naturale. Il primo modello si chiama Endurance e il lancio è previsto entro quest'anno come missione dimostrativa. Una seconda unità sarà invece lanciata nel corso del prossimo anno per portare, tra gli altri carichi utili, anche il rover lunare NASA VIPER.

Gli interni del lander lunare Blue Moon MK2 di Blue Origin

La seconda variante si chiama Blue Moon MK2 e sarà destinata alle missioni con equipaggio del programma Artemis. Questo modello utilizza parte delle tecnologie di MK1 ma è più grande e ha sistemi di supporto vitale e spazio per l'equipaggio. A differenza di MK1, a causa della massa superiore, per raggiungere la Luna avrà bisogno di rifornimenti in orbita (anche se in numero minore rispetto a Starship HLS, Human Landing System).

blue origin blue moon

Come scritto in apertura, durante lo streaming della missione NG-3, Blue Origin ha mostrato la cabina di pilotaggio di Blue Moon MK2 visibili in un mockup attualmente in fase di test. Dalle immagini si possono vedere due grandi schermi posizionati vicino a degli oblò oltre a due joystick per il controllo manuale dell'assetto e pulsanti e due leve di comando della spinta.

blue origin blue moon

A titolo di confronto, gli interni di Starship HLS mostrano molte similitudini con quelli delle capsule Crew Dragon, con grandi schermi touch e sostanzialmente nessun pulsante fisico. SpaceX ha dichiarato che preferirebbe evitare di utilizzare comandi manuali durante le fasi di allunaggio del lander lunare viste le sue dimensioni (in particolare l'altezza). Questo punto è stato criticato dalla NASA che invece ha richiesto la possibilità per gli astronauti di avere comandi manuali di backup e non solo operazioni automatiche.

starship hls

Non sappiamo a che punto dello sviluppo siano i due lander lunari di SpaceX e Blue Origin. Secondo i nuovi programmi della NASA, nel 2027 ci dovrebbe essere una prova di uno o entrambi in orbita bassa terrestre con una missione con equipaggio sfruttando ancora la capsula Orion e il razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System).

Una volta superato questo test, per entrambi i modelli è previsto anche un atterraggio sulla superficie lunare senza equipaggio per poi procedere con il programma Artemis e un allunaggio con equipaggio all'inizio del 2028 e alla fine del 2028 (attualmente assegnati a SpaceX con Starship HLS, ma con possibili modifiche in base al risultato delle prove). Le tempistiche sono incerte e i ritardi tutt'altro che improbabili. La NASA e gli USA sentono però la pressione della Cina e del suo programma spaziale che vorrebbe portare un equipaggio sulla Luna entro il 2030 (probabilmente nel 2029).

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