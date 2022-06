Blue Origin ha completato con successo la quinta missione con equipaggio (NS-21)

Continua lo svolgimento delle missioni spaziali suborbitali da parte di Blue Origin, la società di Jeff Bezos. Nelle scorse ore un razzo New Shepard ha inviato per alcuni minuti nello Spazio (oltre quota 100 km) l'equipaggio della missione NS-21, la quinta con esseri umani a bordo dopo che la precedente, NS-20, era stata completata con successo a inizio aprile.

La società di Bezos è impegnata su più fronti considerando lo sviluppo dei motori BE-4 che saranno impiegati anche da ULA (oltre che da Blue Origin stessa) e la realizzazione del grande vettore riutilizzabile New Glenn. Sempre grazie a questo razzo sarà possibile anche lanciare parte dei satelliti della costellazione Amazon Project Kuiper (concorrente di SpaceX Starlink). A essere però sotto l'attenzione mediatica è principalmente il sistema New Shepard con le sue missioni di breve durata che permettono comunque di provare l'esperienza dell'assenza di peso come nel caso di NS-21.

La missione Blue Origin New Shepard NS-21

Alle 15:25 di ieri, 4 giugno, è iniziata la missione suborbitale Blue Origin NS-21 che ha portato nello Spazio (per pochi minuti) i sei membri dell'equipaggio, che era formato da Evan Dick, Katya Echazarreta, Hamish Harding, Victor Correa Hespanha, Jaison Robinson e Victor Vescovo. Il tempo complessivo tra lancio e atterraggio della capsula è stato di 10 minuti e 5,53" stando a quanto riportato dalla società stessa.

Interessante notare che Evan Dick è già stato uno dei partecipanti alla missione NS-19 ed è quindi il primo a provare per ben due volte l'esperienza fornita da Blue Origin. Lo stesso Dick ha dichiarato nella riunione post-atterraggio "una volta che lo vedi di persona, vuoi tornarci, vuoi andare più a lungo, vuoi provarlo [ndr. di nuovo]. Era una cosa ovvia. Era solo una questione di se sarebbe stato possibile, e ringrazio Blue Origin per averlo reso possibile".

NS-21 è la ventiduesima missione consecutiva con atterraggio con successo della capsula. In ogni lancio effettuato fino a ora (compreso quello di test per il sistema di sicurezza del 2012) non si sono verificati problemi. Si tratta inoltre del settimo atterraggio del primo stadio per questa unità in particolare. La quota massima raggiunta è stata di 107 km sul livello del mare (106 km dal livello del suolo) con una velocità massima di salita pari a 3604 km/h.

Phil Joyce (SVP di New Shepard) ha dichiarato "grazie a tutto il team di New Shepard per il vostro instancabile lavoro e la dedizione a questo programma. Ogni missione è un'opportunità per fornire ad altre sei persone l'esperienza che cambia la vita di testimoniare la bellezza e la fragilità del nostro pianeta dallo spazio. È un passo per realizzare la nostra visione di milioni di persone che vivono e lavorano nello spazio a beneficio della Terra".

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !