Blue Origin Blue Ring: il veicolo spaziale ospiterà un sistema ottico di Optimum Technologies

Nelle scorse ore Blue Origin ha annunciato che il veicolo Blue Ring (della missione NG-4) avrà a bordo un sistema ottico di Optimum Technologies pensato per osservare altri satelliti in orbita geostazionaria. Lancio nel 2026.

Dal lancio della missione ESCAPADE per conto della NASA, Blue Origin ha annunciato diverse novità (più di quanto fatto negli ultimi anni). La società di Jeff Bezos, forte del successo del lancio della missione marziana e del recupero del primo stadio ha annunciato in successione un aggiornamento della versione esistente del razzo spaziale New Glenn e una versione con più propulsori e di maggiori dimensioni (New Glenn 9x4). A breve distanza è stato il momento di mostrare un aerofreno di grandi dimensioni ripiegabile e una nuova immagine del lander lunare cargo Blue Moon MK1, che sarà lanciato con la missione NG-3.

Nelle scorse ore è stato invece il momento di parlare di Blue Ring, un OTV (ma con funzioni avanzate), che ha debuttato sotto forma di prototipo durante la prima missione di New Glenn a gennaio di quest'anno (divenendo il primo carico utile portato in orbita dal razzo spaziale). Blue Origin è ora pronta al passo successivo con il lancio di una versione commerciale del veicolo e ha già trovato un primo carico utile.

Secondo quanto riportato a bordo di Blue Ring, per la missione NG-4 (prevista nel 2026) ci sarà un modulo ottico Caracal realizzato da Optimum Technologies. Questa soluzione permetterà di osservare altri satelliti che si trovano in orbita GTO e in orbita GEO (geostazionaria). I piani prevedono un'iniziale inserimento in orbita GTO per poi passare a GEO dimostrando la capacità di poter gestire diverse missioni e carichi utili contemporaneamente a diverse quote.

Come spiegato, il sistema Caracal è pensato per fornire immagini ad alta risoluzione di oggetti spaziali e delle loro attività orbitali. Per cercare di ottimizzare la gestione delle informazioni, è possibile pensare di acquisire immagini di bersagli, salvare le immagini a bordo ed eseguire un'iniziale elaborazione dei dati che poi saranno inviati al centro controllo.

Caracal si basa su un telescopio con lunghezza focale di 3,5 metri in grado di avere una risoluzione di 1,3 cm a 10 km. Il sensore ha una risoluzione massima di 29 MPixel con ampia gamma dinamica mentre le immagini sono elaborate con un sistema di dotato di 4 GB di RAM LPDDR4 e un doppio eMMC da 128 GB che consente di arrivare 1000 immagini salvate. A bordo di questa missione di Blue Ring ci sarà anche il sensore Owl di Scout Space, un altro sistema ottico in grado di catturare immagini ad alta risoluzione.

Insieme ai due carichi utili ce ne saranno altri sviluppati da Blue Origin per dimostrare come Blue Ring possa essere impiegato in missioni complesse fornendo alimentazione, capacità di propulsione, analisi dei dati a bordo permettendo di portare satelliti e carichi utili verso orbite ad alta energia, la Luna e Marte.

Blue Ring supporta sistemi di propulsione chimica ed elettrica supportando fino a 4 tonnellate di carico utile con 13 connessioni per i carichi utili. Questo genere di soluzioni permette il dispiegamento di piccole costellazioni di satelliti, di più satelliti per missioni differenti e sembra essere anche adatto a missioni dedicate della Space Force e altre agenzie del DoW (in precedenza DoD). La possibilità di osservare altri satelliti in orbita geostazionaria è diventata un'esigenza primaria per le agenzie di sicurezza internazionali considerando che queste unità sono dedicate spesso a operazioni militari di difesa o attacco e che sono difficili da osservare da Terra.