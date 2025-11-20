Blue Origin annuncia un aerofreno ripiegabile realizzato con un tessuto stampato in 3D

La società statunitense Blue Origin ha annunciato lo sviluppo di un nuovo aerofreno ripiegabile realizzato con un tessuto stampato in 3D per permettere missioni verso Marte, la Luna e per il trasporto terrestre.

Sembrano ormai lontani i tempi nei quali Blue Origin faceva causa alla NASA e SpaceX per l'assegnazione del contratto del lander lunare per la missione Artemis III (era il 2021). La società di Jeff Bezos sembra aver cambiato passo negli ultimi mesi con il primo lancio (NG-1) del razzo spaziale riutilizzabile New Glenn a gennaio di quest'anno e con il secondo lancio (NG-2) avvenuto solo poco tempo fa. In poco tempo sono state annunciate due novità: la prima è un aggiornamento dell'attuale vettore, che sarà più potente (oltre a una nuova versione) ma anche un aerofreno ripiegabile stampato in 3D.

Come mostrato in un video e brevemente descritto sui social, Blue Origin sta provando un nuovo aerofreno ripiegabile di grandi dimensioni che potrebbe essere impiegato in future missioni spaziali. Questo sistema potrebbe essere sfruttato per missioni dirette verso pianeti con atmosfera (anche rarefatta) come Marte, ma anche per il rientro sulla Terra.

Questa tecnologia è simile, ma non uguale, a quella LOFTID per realizzare uno scudo termico gonfiabile (attualmente in test da parte di NASA e ULA). Lo scopo è quello di risparmiare massa che può invece essere sfruttata dal carico utile ma anche ridurre i costi. Con un aerofreno ripiegabile dovrebbe essere possibile portare carichi sulla Luna, Marte ma anche missioni in diverse zone della superficie terrestre.

We've built a full-scale deployable aerobrake unit showcasing technology that uses planetary atmospheres to slow spacecraft, saving significant mass and cost and enabling heavy cargo delivery from the Moon, to Mars, and point-to-point missions on Earth. Lighter and larger than pic.twitter.com/REqTTQUGdR — Blue Origin (@blueorigin) November 19, 2025

Questo aerofreno è più leggero e più grande degli aerofreni tradizionali. Si può dispiegare nello Spazio mentre durante il lancio è ripiegato per occupare meno volume all'interno dei fairing. L'aerofreno ripiegabile utilizza un sistema di protezione termica in tessuto stampato in 3D con due diametri disponibili da 10 metri e 16 metri.

Rispetto alle soluzioni convenzionali può trasportare carichi utili 3 volte superiori arrivando a ben 9 tonnellate di massa. Blue Origin ha dichiarato che può essere impiegato per le missioni verso Marte oltre a missioni lunari utilizzando il lander cargo riutilizzabile. Grazie alle dimensioni dei fairing del razzo spaziale New Glenn, è possibile lanciare cinque unità da 10 metri di diametro per singola missione.

Ricordiamo che Blue Origin attualmente ha nel suo portafoglio il vettore e capsula suborbitale New Shepard, il razzo spaziale New Glenn, i lander lunari Blue Moon MK1 e Blue Moon MK2, il sistema per l'utilizzo di risorse in situ Blue Alchemist, il Mars Telecommunications Orbiter (o MTO), l'OTV Blue Ring e la realizzazione della stazione spaziale commerciale Orbital Reef.