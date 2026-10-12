Blue Origin aiuterà la NASA nella transizione da Crew Dragon con nuove capsule per missioni umane in LEO

La Luna è uno degli "argomenti caldi" di questi anni per quanto riguarda l'esplorazione umana dello Spazio, ma le agenzie spaziali non dimenticano l'orbita bassa terrestre (LEO). In particolare la NASA si troverà presto ad affrontare una situazione complessa considerando che SpaceX intende ritirare i razzi spaziali Falcon 9 e le capsule Crew Dragon (e Dragon cargo) all'inizio degli anni '30 per concentrarsi esclusivamente su Starship. Le nuove stazioni spaziali commerciali potrebbero quindi dover fare affidamento ad altri produttori.

Boeing con CST-100 Starliner non ha ancora dimostrato la maturità del progetto, nonostante gli investimenti (pubblici e privati). In soccorso della NASA e di altre agenzie spaziali e società che puntano sulle stazioni spaziali commerciali potrebbe arrivare Blue Origin con una nuova capsula destinata all'orbita bassa terrestre.

Blue Origin sta sviluppando una capsula per equipaggi

Le informazioni sono scarse e fino a qualche giorno fa Blue Origin non ne aveva parlato pubblicamente. Qualcosa è cambiato con le indiscrezioni raccolte da Eric Berger (di ArsTechnica) che ha dichiarato come la società di Jeff Bezos stia lavorando con una squadra di pochi dipendenti su una capsula per equipaggi in orbita bassa terrestre chiamata semplicemente Space Vehicle (o SV).

Blue Origin sta eseguendo dei test con la collaborazione della NASA nella galleria del vento di Langley, altre prove nel centro ricerche di Ames mentre sono stati provati i paracadute per il rientro. Per quanto se ne sia parlato poco, esiste quindi hardware in fase di test ma le tempistiche non sono chiare.

Dave Limp (CEO di Blue Origin) ha dichiarato pubblicamente "Eric ha centrato il punto su questo. Abbiamo effettuato investimenti significativi nelle tecnologie per i voli spaziali umani negli ultimi due anni". Parte delle conoscenze della società potrebbero derivare dalla capsula impiegata per le missioni suborbitali di New Shepard, attualmente sospese per dare spazio a New Glenn. Chiaramente tra missioni suborbitali di pochi minuti e missioni orbitali di diversi mesi c'è una grande differenza, ma dati utili potrebbero essere comunque trasferiti da un progetto all'altro.

Blue Origin non ha comunque rivelato specifiche o altre informazioni tecniche sulla sua capsula per equipaggi in LEO, ma il supporto della NASA potrebbe essere fondamentale per riuscire a fornire un'alternativa a Starliner. Starship infatti non è particolarmente adatto a essere un veicolo per il trasporto di un equipaggio dalla superficie terrestre all'orbita bassa terrestre a causa della sua massa e dimensioni. Il volume pressurizzato interno del vettore di nuova generazione di SpaceX è però abbastanza grande da poter essere impiegato come una vera e propria stazione spaziale in LEO.