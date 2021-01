BladeBUG, il robot che ispeziona e ripara le pale delle turbine eoliche: eccolo in azione

BladeBUG, si chiama così la startup britannica che ha sviluppato l'omonimo robot: forme simili a quelle di un insetto e pensato per ispezionare, manutenere e fare piccole riparazioni sulle pale delle turbine eoliche soprattutto in particolari condizioni di servizio come quello offshore.

L'idea è nata dal fondatore e CEO di BladeBUG Chris Cieslak, il quale, nel corso della propria esperienza lavorativa, ha avuto a che fare anche con la progettazione di pale per turbine eoliche individuando una lacuna nel mercato ovvero quello di macchine pensate per conservare in ottimo stato tali componenti, con scopo ultimo di ottimizzare tempi morti di manutenzione e in generale il rendimento dell'intero sistema.

Il risultato è il robot che vedete nel video qui proposto, dotato di sei zampe con ventose alle estremità che possono cambiare forma mentre strisciano lungo le pale per assicurarsi in ogni condizione la migliore presa possibile. A bordo del BladeBUG presenti svariate telecamere atte a fornire le immagini all'operatore che controlla le operazioni da remoto, nonché diversi tipi di sensori sviluppati per trovare danni o qualsiasi imperfezione superficiale che ostacoli l'efficienza della turbina eolica oggetto di ispezione.





La BladeBUG è stata finanziata dall'Industrial Strategy Challenge Fund, un programma di innovazione industriale del governo britannico, e risulta aver già stretto una partnership con l'Offshore Renewable Energy Catapult, principale centro di innovazione tecnologica del Regno Unito per l'energia da fonte eolica, moto ondoso e maree offshore.

Nell'ottobre 2020, il robot BladeBUG ha già camminato con successo su una turbina eolica offshore in Scozia, nel 2021 continuerà lo sviluppo e relative prove commerciali mentre si punta al 2022 come anno della sua effettiva disponibilità sul mercato globale; per maggiori immagini ed informazioni a riguardo vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale dell'azienda.