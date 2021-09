Bitcoin: in Cina è caccia ai miner di crypto. Controlli anche nelle università

Lo scorso giugno il governo cinese ha messo in ginocchio le crypto, chiudendo quasi la totalità delle operazioni di mining di Bitcoin. In seguito a queste nuove e rigide restrizioni, molti miner cinesi hanno deciso di espatriare in altri Paesi come la Germania, Kazakistan e gli USA per continuare ad effettuare le operazioni. Alcuni di questi però sembrerebbero rimasti in Cina e starebbero ancora minando criptovalute nonostante il blocco emesso.

La notizia, riportata da Bloomberg, afferma che nell'ultimo mese, il governo cinese sta controllando l'attività mineraria illegale di Bitcoin dentro i laboratori, istituti di ricerca, data center e anche all'interno delle università.

Un minatore di Bitcoin cinese che ha preferito rimanere anonimo per ovvi motivi ha affermato che continua a procedere con la sua produzione spostando la sua attrezzatura (non più di 100 computer) in diverse strutture regolarmente. In questo modo per le autorità è più complicato individuare l'anomalo aumento del consumo di energia.

Il governo ha dichiarato che avvierà un sistema per monitorare e seguire regolarmente le attività informatiche nel prossimo mese. Chi violerà le restrizioni verrà punto e le connessioni internet interrotte. Insomma, i miner "nascosti" in Cina sono avvisati dato che dal governo non si vedono possibili spiragli di riapertura, anzi.

