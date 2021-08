Bitcoin, il re delle criptovalute torna a superare quota 50.000 dollari! E ora?

Sono stati mesi complicati per gli investitori e appassionati di criptovalute, specialmente di Bitcoin. L'asset digitale più popolare e potente sul mercato è tornato in auge nelle ultime settimane raggiungendo quota 50.000 dollari.

Come ricordiamo, solo due mesi fa Bitcoin era scesa a toccare un valore di 29.000 dollari consolidando un vero e proprio periodo nero per la criptovaluta. Il motivo è stato legato al blocco mining dalla Cina e allo stop di Elon Musk per l'accettazione di pagamenti in Bitcoin delle auto Tesla a causa dell'eccessivo danno ambientale. Nonostante ciò, il Patron di Tesla ha dichiarato che la strada è quella giusta per riaccettare Bitcoin a breve come metodo di pagamento. Questa somma di eventi a causato inevitabilmente un calo drastico del prezzo della valuta digitale, anche se ormai sembra essere acqua passata. Il mondo crypto rimane comunque segnato dall'alta volatilità dei propri asset e di conseguenza difficile e rischioso da prevedere.

Bitcoin supera i 50.000 dollari e non ha intenzione di fermarsi

La crypto più potente al mondo torna a segnare quota 50.000 dollari, per la prima volta dopo 3 lunghi mesi, recuperando il 72%. Il prezzo ha raggiunto la soglia psicologica questa mattina alle 13:00 sui mercati asiatici (7:00 in Italia).

Sappiamo che non si tratta del massimo storico della criptovaluta, infatti Bitcoin lo scorso aprile ha raggiunto un valore di 62.000 dollari.

Secondo numerosi analisti si fa sempre più viva la tesi che Bitcoin raggiunga i fatidici 100.000 dollari entro la fine dell'anno. Si tratta di una previsione difficile ma non impossibile. Questa settimana sarà decisiva per il futuro della crypo di Satoshi Nakamoto dove si cercherà di delineare una stabile resistenza. Con molta probabilità il trend nel breve periodo dovrebbe rimanere positivo e sarebbe quindi da escludere un'inversione ribassista dell'andamento di Bitcoin.

