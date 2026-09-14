Biscotti fatti con bottiglie di plastica: la strana idea degli scienziati per produrre cibo
Dalle bottiglie in PET agli ingredienti per biscotti: un team della Southern Illinois University Carbondale ha sviluppato un processo che sfrutta un lievito geneticamente modificato per trasformare plastica e biomassa di scarto in composti alimentari. La ricerca, finanziata dalla NASA, punta a sviluppare sistemi per produrre cibo in ambienti isolati, dalle missioni nello spazio profondo alle zone colpite da calamità.di Manolo De Agostini pubblicata il 14 Settembre 2026, alle 10:45 nel canale Scienza e tecnologia
Da "ti farò mangiare la polvere" a "ti farò mangiare la plastica" il passo è breve. No, non siamo impazziti, ma permetteteci un po' di goliardia di fronte al nuovo studio degli scienziati della Southern Illinois University Carbondale, che sono riusciti a creare biscotti commestibili partendo da bottiglie di plastica. Sembra fantascienza, ma è tutto vero, anche se non si tratta di mangiare direttamente la plastica, come vi spiegheremo.
L'inquinamento da plastica e l'insicurezza alimentare rappresentano due delle principali sfide globali. Apparentemente si tratta di due problemi slegati l'uno dall'altro, ma la situazione cambia se li si guarda dalla giusta prospettiva.
Nella testa dei ricercatori si è così accesa la proverbiale "lampadina": considerato che la plastica e la biomassa alimentare sono entrambe costituite da molecole contenenti carbonio, il team ha messo a punto un lievito geneticamente modificato in grado di utilizzare i materiali derivati dai rifiuti delle bottiglie di plastica e dagli scarti agricoli per produrre composti destinati alla realizzazione di ingredienti alimentari, con i quali sono stati realizzati dei biscotti.
Il lavoro nasce nell'ambito di un programma della NASA volto a studiare come gli astronauti potrebbero produrre il proprio cibo durante le missioni nello spazio profondo, dove i rifornimenti dalla Terra diventerebbero impraticabili o impossibili.
Invece di affidarsi esclusivamente a reazioni chimiche per scomporre la plastica, il team ha affidato questo compito ai microrganismi. Le bottiglie in polietilene tereftalato (PET) contengono molecole ricche di carbonio che possono essere scomposte e successivamente trasformate in composti utili, inclusi quelli che possono contribuire alla produzione di proteine e di altri componenti alimentari.
Prima che il lievito possa utilizzare questi materiali, però, i rifiuti devono essere trasformati in molecole e composti più facilmente accessibili ai microrganismi.
La plastica PET viene elaborata insieme a steli e foglie di mais di scarto e ad altra biomassa attraverso una tecnica brevettata nota come dissoluzione idrotermale ossidativa. Il processo combina acqua e ossigeno ad alta temperatura e pressione per scomporre materiali particolarmente resistenti in composti che possono essere utilizzati più facilmente dai microrganismi.
Queste molecole più piccole vengono quindi fornite al lievito geneticamente modificato, che le trasforma in nuovi componenti di interesse alimentare, tra cui proteine, grassi e altri composti.
Una volta pronto, l'impasto prodotto dal lievito viene combinato con amido, fibre e un dolcificante, quindi inserito in una stampante 3D che lo modella in piccoli biscotti chiamati µBites.
Finora, i biscotti sono stati sottoposti soltanto a una valutazione olfattiva, poiché i veri e propri test di assaggio devono ancora essere approvati. La maggior parte delle persone coinvolte nella valutazione ha comunque affermato che sarebbe disposta a mangiarne uno in condizioni di scarsità alimentare.
"I microbi sono molto intelligenti. Quindi, stiamo sfruttando le loro caratteristiche per risolvere i problemi che abbiamo creato", ha dichiarato il professore associato Lahiru Jayakody. "Stavamo cercando di sviluppare tecnologie per il riciclo della plastica al fine di creare prodotti di maggior valore. Ci siamo chiesti: perché non concentrarci sulla produzione di cibo? Perché la plastica è carbonio e il cibo è carbonio".
Il team sta inoltre lavorando per rendere i biscotti più gradevoli. Un ceppo di lievito è stato modificato per produrre un aroma naturale di vaniglia, mentre un altro è in grado di trasformare i sottoprodotti della plastica in beta-carotene, una sostanza che l'organismo può convertire in vitamina A.
"Stiamo utilizzando i microbi per trasformare il biscotto in un prodotto più attraente e gradito ai consumatori".
Oltre allo spazio, i ricercatori intravedono potenziali applicazioni anche nei sottomarini e nelle aree colpite da calamità naturali, in generale in tutti quegli ambienti isolati nei quali il trasporto di grandi quantità di cibo può risultare complesso o impraticabile.
La ricerca assume un interesse ulteriore considerando che la domanda globale di cibo dovrebbe aumentare del 56% entro il 2050. L'esperimento dei biscotti µBites è ancora lontano dal rappresentare una soluzione pronta per l'utilizzo quotidiano, ma mostra come il riciclo biologico dei rifiuti possa essere studiato anche per ottenere nuove fonti di materie prime destinate alla produzione alimentare, soprattutto in ambienti dove l'autosufficienza è un requisito fondamentale.
È bene sottolineare che : il PET viene prima scomposto e trasformato attraverso un processo chimico-fisico, quindi i composti ottenuti vengono utilizzati dai microrganismi per produrre nuove sostanze. I µBites rappresentano quindi il risultato finale di una catena di trasformazione molto più complessa della semplice conversione di una bottiglia in un biscotto.
4 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
chiedo perchè se il processo avviene da aziende Europeeh ci saranno degli impedimenti:
si sa infatti che i tappi, in Europah, non possono essere separati dalle bottiglie,
sono ossessivamente fiscali in questo in Europah
la dispersione nell'ambiente non va bene ma bisognerebbe fare una variazione alla regola
chiedo perchè se il processo avviene da aziende Europeeh ci saranno degli impedimenti:
si sa infatti che i tappi, in Europah, non possono essere separati dalle bottiglie,
sono ossessivamente fiscali in questo in Europah
la dispersione nell'ambiente non va bene ma bisognerebbe fare una variazione alla regola
Ma si dai pazienza, in Europa ci butteranno assieme anche la bottiglia
Tanto di plastica ne ingoiamo già abbastanza così
Tanto di plastica ne ingoiamo già abbastanza così
cioè la bottiglia non sarebbe un problema, dipende comunque dal povero animale che si trovasse ad ingoiare
per il resto è vero, ci sono microplastiche OVUNQUE
e dovrebbero cospargere colture di quel micro-organismo SIMILMENTE...
dovrebbero fare in brodo di lievito tutti gli oceani, o quasi, e anche le acque di fiumi e laghi...
in Europah penso che si debbano fare, se già non ci sono... caveau sotto le banche dove conservare miliardi di tappi di plastica, intanto
se trovassero il microrganismo adatto potrebbero trasformare in metallo per le monete di euro
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