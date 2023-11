Beyond Gravity: sviluppo di un primo stadio riutilizzabile con fairing incorporati

Conosciuta fino al 2022 come RUAG Space, ora Beyond Gravity si presenta come una società che punta a continuare quanto fatto con il precedente nome ma anche portare alcune novità sul mercato europeo e internazionale legato allo Spazio. Tra le soluzioni più interessanti che potremo vedere nei prossimi anni c'è un razzo spaziale con primo stadio riutilizzabile e fairing che non si separano da quest'ultimo e che così possono essere recuperati.

Non si tratta di una "prima assoluta" in quanto anche Rocket Lab, con il nuovo vettore Neutron, sta procedendo nella stessa direzione. I fairing, ossia le coperture del carico utile, sono realizzate in materiali compositi e sono una componente cruciale di tutto il sistema e possono arrivare a costare diversi milioni di dollari. Recuperarli è quindi un modo per ridurre i costi dei lanci e aumentarne la cadenza.

Beyond Gravity e il nuovo razzo spaziale riutilizzabile

Attualmente possiamo vedere solo alcuni render ma Beyond Gravity ha dichiarato che è al lavoro sullo sviluppo di questo sistema che potrà essere impiegato nei prossimi anni. Come intuibile, la società prevede di realizzare un primo stadio che sarà riutilizzabile e rientrerà dallo Spazio insieme ai due fairing (che si apriranno a metà). Il secondo stadio con il carico utile invece non sarà riutilizzabile e brucerà quando rientrerà nell'atmosfera.

Paul Horstink (Vice Presidente Esecutivo di Beyond Gravity) ha dichiarato che "questo nuovo approccio è destinato ad affrontare le esigenze del mercato in evoluzione rimanendo fedele all’impegno di Beyond Gravity per la sostenibilità, l’innovazione e la dedizione per un successo di una missione al 100%. Inoltre, i risparmi sui costi associati ai razzi riutilizzabili potrebbero rendere i sistemi di lancio più accessibili a una più ampia gamma di aziende e organizzazioni, supportando i lanci più frequenti".

L'idea è di iniziare con vettori medi così da evitare le complicazioni dei vettori pesanti che sono intrinsecamente più complessi da realizzare. Non è comunque escluso dalla società che in futuro questa stessa tecnologia potrà essere applicata anche a vettori pesanti.

Beyond Gravity sta già collaborando con gli attuali clienti per poter sviluppare il prototipo e quindi arrivare fino alla fase operativa. Come RUAG Space la società si era occupata di realizzare fairing per ArianeGroup e ULA tanto che i suoi fairing sono stati impiegati per esempio su Ariane 5 (compreso il razzo che ha portato in orbita il telescopio spaziale James Webb). Pur non essendo un razzo completamente riutilizzabile come Starship, il fatto che un'azienda europea prosegua nello sviluppo di questo genere di tecnologie è sicuramente un passo in avanti per modernizzare la flotta di vettori che potranno essere a disposizione di ESA e delle società europee.