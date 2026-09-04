BepiColombo avvia la fase finale di avvicinamento a Mercurio dopo 8 anni

La missione congiunta ESA e JAXA BepiColombo ha completato la separazione del modulo MTM e ha iniziato la fase di inserimento nell'orbita di Mercurio.

La missione BepiColombo, frutto della collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l'Agenzia per l'Esplorazione Aerospaziale Giapponese (JAXA), ha raggiunto un traguardo fondamentale sganciando con successo il Mercury Transfer Module (MTM).

Dopo quasi otto anni di volo e miliardi di chilometri percorsi attraverso il sistema solare interno, la struttura ha avviato la sequenza di avvicinamento finale a Mercurio a una distanza di oltre 200 milioni di chilometri dalla Terra. La conferma dell'operazione ha trovato riscontro nei dati della rete di stazioni Estrack di Cebreros (Spagna) e Malargüe (Argentina), le quali hanno rilevato le variazioni di frequenza del segnale Doppler e confermato che i pannelli solari del Mercury Planetary Orbiter (MPO) stanno alimentando regolarmente i sistemi di bordo.

L'architettura del viaggio, iniziato nell'ottobre 2018 a bordo di un razzo Ariane 5 partito dal centro spaziale di Kourou, ha richiesto una pianificazione complessa per contrastare l'attrazione gravitazionale del Sole. La rotta ha previsto un passaggio ravvicinato attorno alla Terra, due attorno a Venere e sei sorvoli di Mercurio, consentendo alla sonda di dissipare energia cinetica.

L'operatività del velivolo ha subito una modifica nel mese di aprile 2024, quando un calo di alimentazione elettrica ai propulsori ionici dell'MTM ha costretto i tecnici dell'ESOC a calcolare una traiettoria a spinta ridotta, riprogrammando l'arrivo in orbita dal dicembre 2025 al 21 novembre 2026.

L'ingresso nell'orbita del pianeta non avverrà tramite una singola frenata, ma attraverso una serie di 16 manovre progressive spalmate nell'arco di sei mesi. Il blocco composto da MPO e dal modulo giapponese Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio) navigherà unito fino al 9-10 dicembre 2026, finestra temporale in cui la sonda Mio si staccherà per posizionarsi su un'orbita polare ellittica.

Due moduli complementari per svelare i segreti di Mercurio

Il 16 dicembre MPO espellerà lo scudo di protezione termica MOSIF e continuerà a ridurre la propria quota fino al raggiungimento dell'orbita definitiva, previsto per il 10 marzo 2027. La fase scientifica coordinata prenderà il via il 6 aprile 2027.

Con un raggio di appena 2.440 chilometri, Mercurio rappresenta il corpo roccioso meno esplorato del sistema solare interno. Le uniche ricognizioni passate risalgono ai tre flyby compiuti dalla sonda Mariner 10 tra il 1974 e il 1975 e alla missione MESSENGER della NASA, che ha orbitato attorno al pianeta dal 2011 al 2015.

Sebbene quest'ultima abbia mappato la superficie identificando elementi volatili e curiose avvallamenti chiamati "hollows", la traiettoria fortemente sbilanciata di MESSENGER ha lasciato quasi del tutto in ombra l'emisfero meridionale, oltre a lasciare insoluti i dubbi sull'eccentricità del campo magnetico rispetto al centro del pianeta.

L'impiego simultaneo dei due orbiter di BepiColombo permetterà di superare i limiti delle precedenti rilevazioni. Il modulo MPO analizzerà la composizione minerale della crosta, le strutture vulcaniche e la gravità impiegando una suite di 11 strumenti in grado di rilevare rocce anche in assenza di ferro. Contemporaneamente, la sonda Mio si concentrerà sulla dinamica della magnetosfera, sulla tenue esosfera e sui flussi di polveri. Il tracciamento incrociato fornirà misurazioni del campo magnetico da due postazioni differenti, offrendo dati decisivi sulla presenza di depositi di ghiaccio d'acqua all'interno dei crateri polari perennemente in ombra.