Batterie litio-metallo nel futuro delle auto elettriche? Non ancora, ma ci sono progressi

Un team di ricercatori del Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) del DoE statunitense ha trovato un modo per aumentare la durata di vita di una promettente batteria per auto elettriche. Gli studiosi stanno lavorando da tempo su una batteria litio-metallo, in grado di stoccare quasi il doppio dell'energia rispetto alle controparti agli ioni di litio, pur essendo più leggera.

La combinazione è interessante, perché apre all'allettante prospettiva di creare un veicolo elettrico più leggero e in grado di percorrere più chilometri con una singola carica. Finora le batterie litio-metallo non hanno rispettato le attese e, durante i test in laboratorio, sono durate una frazione del tempo delle odierne batterie agli ioni di litio.

Il percorso è ancora lungo, ma i ricercatori del PNNL fanno sapere di essere riusciti, come riportato su Nature, a creare una batteria litio-metallo che dura per 600 cicli, molto di più dei precedenti studi, il che significa che può essere caricata e scaricata completamente 600 volte prima di diventare inservibile.

Si tratta di un grande passo in avanti se si pensa che solo quattro anni fa un prototipo della stessa batteria poteva operare per 50 cicli, due anni fa per 200 e oggi è arrivato a 600. Bisogna tuttavia ricordare che le batterie agli ioni di litio, anche se stoccano meno energia, durano più a lungo, solitamente almeno 1000 cicli.

Un nuovo approccio

La nuova ricerca, svolta all'interno del Battery500 Consortium, si basa su un nuovo approccio. Anziché usare anodi con più litio, il team ha usato strisce di litio incredibilmente sottili, larghe appena 20 micron, molto più sottili della larghezza di un capello umano.

"Molte persone hanno pensato che un litio più spesso avrebbe consentito alla batteria di durare più a lungo", ha affermato Jie Xiao, che insieme a Jun Liu, direttore del Battery500 Consortium, è un autore dell'articolo. "Ma non è sempre vero. C'è uno spessore ottimizzato per ogni batteria al litio-metallo a seconda dell'energia della cella e del design".

La batteria litio-metallo creata dal team ha una densità energetica di 350 wattora per chilogrammo (Wh / kg), molto alto ma non senza precedenti. Il valore dello studio ha maggiormente a che fare con la durata di vita: dopo 600 cicli, la batteria è riuscita a conservare il 76% della sua iniziale capacità.

Inoltre, la batteria PNNL è una cella a sacchetto (pouch cell), che rispecchia più da vicino le condizioni reali rispetto a una cella a bottone utilizzata in molti progetti di ricerca sulle batterie.

La decisione di provare strisce di litio più sottili si è basata sulla comprensione delle dinamiche molecolari dell'anodo. Gli scienziati hanno riscontrato che strisce più spesse contribuiscono direttamente al malfunzionamento della batteria, legato alle complesse reazioni che si verificano attorno un film sull'anodo come SEI, o solid electrolyte interphase (interfase solido-elettrolita).

SEI è il sottoprodotto di reazioni collaterali tra il litio e l'elettrolita, e agisce come un custode che consente a determinate molecole di passare dall'anodo all'elettrolita e viceversa, tenendo a bada altre molecole. Un SEI efficace permette a determinati ioni di litio di passare ma limita reazioni chimiche avverse che riducono le prestazioni e accelerano il decadimento della cella della batteria.

L'obiettivo primario dei ricercatori è stato quello di ridurre le reazioni collaterali indesiderate tra l'elettrolita e il litio-metallo, incoraggiando le reazioni chimiche vitali e limitando quelle indesiderate.

Il team ha scoperto che le strisce di litio più sottili permettono di creare "un buon SEI", mentre quelle più spesse possono dar vita a problemi. Nel loro studio, i ricercatori usano i termini "wet SEI" e "dry SEI": la prima mantiene il contatto tra l'elettrolita liquido e l'anodo, rendendo possibili importanti reazioni elettrochimiche, mentre nella seconda l'elettrolita liquido non raggiunge tutto il litio.

In pratica, quando le strisce di litio sono più spesse, l'elettrolita deve fluire in sacche più profonde del litio e, così facendo, lascia asciutte altre parti del litio. Ciò impedisce il verificarsi di reazioni elettrochimiche importanti e contribuisce alla morte prematura della batteria. Si tratta di un problema importante, specie nelle batterie come le celle a sacchetto, in cui la quantità di elettrolita disponibile è da 20 a 30 volte inferiore a quella impiegata nelle celle a bottone sperimentali.

Ottenuti i primi confortanti risultati, gli studi andranno avanti: il Battery500 Consortium ha intenzione di spingersi a 500 Wh / kg rispetto agli odierni 200-250 Wh / Kg.

"Il consorzio Battery500 ha compiuto grandi progressi nell'aumentare la densità energetica e nell'estendere la durata del ciclo di vita", ha affermato il professor M. Stanley Whittingham della Binghamton University, premio Nobel per la chimica 2019 e coautore dell'articolo. "Occorre fare molto di più. In particolare, ci sono problemi di sicurezza con le batterie al litio-metallo che devono essere affrontati. È qualcosa su cui il team di Battery500 sta lavorando duramente".