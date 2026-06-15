Batterie liquide senza metalli: scoperto nuovo polimero ispirato alle cellule

I ricercatori della Northwestern University hanno sviluppato un materiale liquido supramolecolare capace di accumulare carica elettrica mutando la propria struttura fisica, un meccanismo bio-ispirato che ha eliminato la necessità di componenti metalliche

Un team di scienziati della Northwestern University ha sintetizzato un materiale liquido capace di caricarsi come una batteria e modificare la propria struttura fisica in base all'energia accumulata. I ricercatori hanno fuso i processi di raccolta, stoccaggio e utilizzo dell'energia in un unico sistema supramolecolare, un passaggio che permette di eliminare l'impiego di metalli o plastiche pesanti nei sistemi di accumulo.

Il gruppo di ricerca, guidato da Samuel I. Stupp, ha preso ispirazione dal citoscheletro cellulare. Questa impalcatura biologica si monta e si smonta continuamente per permettere alla cellula di mantenere la forma, muoversi e dividersi. Gli scienziati hanno replicato questo comportamento dinamico su scala sintetica, con il composto che utilizza elettroni raccolti da luce solare, elettricità, fonti chimiche o raggi X per innescare la transizione di fase.

Come funziona la batteria liquida della Northwestern University

Il fluido, inizialmente una soluzione gialla di aggregati globulari, assorbe l'energia trasformandosi in un idrogel nero conduttivo. Lo studio, apparso nella rivista Chem, dettaglia il funzionamento molecolare di questo sistema che opera in condizioni anaerobiche. I blocchi molecolari si assemblano attraverso forze di stacking e polimerizzazione radicalica, intrappolando gli elettroni all'interno della rete polimerica. I co-autori principali, Tyler Jaynes e Luka Dordevic, hanno lavorato alla validazione del meccanismo.

La molecola personalizzata, denominata ANI-MV, unisce un'unità aromatica di ammino-naphthalene (ANI), sensibile alla luce, e una frazione di metil-viologo (MV), delegata all'accumulo di elettroni. Quando la sezione ANI cattura l'energia, cede elettroni alla porzione MV. Le molecole vicine manifestano così una forte attrazione reciproca formando accoppiamenti molecolari stabili chiamati pimer. Questi si organizzano in semiconduttori nanometrici in cui gli elettroni si muovono liberamente.

Questo reticolo trattiene la carica per mesi in assenza di aria. Il ripristino dello stato liquido iniziale richiede semplicemente l'esposizione all'ossigeno dell'atmosfera, mentre l'ossigeno discioglie l'idrogel riportando il materiale a piccoli cluster isolati sospesi nel liquido giallo. Durante la transizione inversa, gli elettroni accumulati vengono ceduti all'ossigeno, generando specie reattive utilizzate per guidare reazioni chimiche di ossidazione di substrati organici.

Il team ha dimostrato la fattibilità di questa reazione eseguendo processi chimici in completa oscurità: poiché lo stimolo luminoso può attivare selettivamente la gelificazione, i ricercatori hanno impresso circuiti conduttivi microscopici destinati a svanire con l'ossigenazione del mezzo. Stupp ha stimato che un singolo grammo di questa sostanza possiede la capacità di immagazzinare energia sufficiente per alimentare un comune smartwatch, con l'intero sistema che opera stabilmente in acqua e si presta ad applicazioni nel campo dell'elettronica morbida e dei materiali programmabili.

La ricerca ha ottenuto il finanziamento del Center for Bio-inspired Energy Science del Dipartimento dell'Energia statunitense.