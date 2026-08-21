Batterie all'acqua: i protoni erano un difetto, ora accumulano energia

Batterie all'acqua: i protoni erano un difetto, ora accumulano energia

Il gruppo di Sarah S. Park ha modificato i pori di un MOF conduttivo con gruppi amminici: gli ioni zinco entrano ad alta tensione, i protoni solo dopo. L'elettrodo arriva a 368,7 mAh/g e regge oltre cinquecento cicli di carica rapida

di pubblicata il , alle 12:01 nel canale Scienza e tecnologia
 

Un gruppo di ricercatori del KAIST ha costruito un elettrodo per batterie zinco-ione acquose che immagazzina ioni zinco e protoni uno dopo l'altro, invece di tenere i protoni fuori dalla reazione. Nei test il materiale ha raggiunto 368,7 mAh/g a 0,5 A/g, e ha conservato il 46,9% della capacità iniziale quando la velocità di carica e scarica è stata aumentata di sedici volte. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista di chimica Chem.

Le batterie zinco-ione acquose usano un elettrolita a base d'acqua, il che porta un rischio d'incendio molto più basso rispetto ai sistemi che si affidano a solventi infiammabili, e costi potenzialmente contenuti. Queste celle però non riescono a tenere insieme la quantità di energia immagazzinata e la velocità, perché gli ioni zinco si muovono lentamente dentro l'elettrodo e ottenere capacità alta e cicli rapidi allo stesso tempo diventa difficile. L'applicazione a cui il lavoro guarda è l'accumulo stazionario per le rinnovabili e non l'auto elettrica: lì contano sicurezza e costo, non il peso.

I protoni sono molto più piccoli e si spostano in fretta, ma quando entrano nell'elettrodo insieme allo zinco le loro reazioni formano sottoprodotti sulla superficie. Quei sottoprodotti ostacolano il movimento degli ioni zinco e fanno calare le prestazioni della cella, ed è la ragione per cui la ricerca ha lavorato a lungo per escluderli. Il gruppo del KAIST ha fatto il contrario: invece di impedire ai protoni di partecipare alla reazione, ha dato loro "il permesso" di farlo in alcune condizioni.

Il materiale si chiama Cu3(HHTATP)2 ed è un metal-organic framework bidimensionale conduttivo, cioè un'architettura porosa ottenuta collegando fra loro componenti metallici e molecole organiche. Dentro i pori i ricercatori hanno inserito gruppi funzionali amminici, che reagiscono con i protoni soltanto quando la cella arriva a una tensione precisa. Alle tensioni più alte entrano prima gli ioni zinco, lenti e ingombranti; solo mentre la tensione scende i gruppi amminici lasciano passare i protoni, che occupano lo spazio rimasto. Gli autori paragonano il processo al riempire una bottiglia con dei sassi grossi prima di versarci la sabbia fine.

L'analisi ai raggi X ha confermato la sequenza, con lo zinco inserito prima e i protoni dopo, e ha mostrato che il contributo dei protoni è reversibile: entrano ed escono ripetutamente senza restare intrappolati nella struttura. L'elettrodo ha superato oltre cinquecento cicli rapidi di carica e scarica restando stabile. Gli autori indicano nel controllo della sequenza la via per tenere insieme capacità alta e trasporto ionico veloce, che nei materiali porosi da elettrodo restano di norma in compromesso.

Il gruppo precisa che il lavoro è una strategia di progettazione dei materiali e non una batteria pronta al mercato, e che lo stesso principio andrebbe verificato su altri elettrodi. Sarah S. Park, del Dipartimento di Chimica del KAIST, sostiene che i protoni, "finora considerati elementi di disturbo capaci di degradare le prestazioni della batteria, possono invece essere usati per immagazzinare più energia". Applicare lo stesso principio a materiali diversi porterà, secondo Park, a batterie capaci di accumulare rapidamente quantità maggiori di energia.

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