Batterie al litio, la grafite cede dopo 350 cicli: una molecola la porta a 1.000

Un gruppo del Japan Advanced Institute of Science and Technology ha messo a punto una molecola che, aggiunta all'elettrolita, porta gli anodi in grafite a conservare fino al 95,6% della capacità dopo 1.000 cicli di carica. Le celle di controllo, prive di additivo, si fermano al 62,7% e iniziano a perdere capacità in modo marcato già dopo circa 350 cicli. Il composto si chiama pentafluorofenil tiofene immina, abbreviato in FPTI, e non richiede alcuna modifica al materiale dell'anodo.

Il bersaglio è la pellicola che si forma sulla grafite durante i primi cicli di carica, l'interfase solida di elettrolita, nota con la sigla SEI. Deve lasciar passare gli ioni di litio fra elettrolita ed elettrodo e allo stesso tempo limitare le reazioni chimiche indesiderate fra i due. Quando diventa instabile consuma litio attivo e fa salire la resistenza interna, e la capacità della cella scende di conseguenza.

I ricercatori hanno aggiunto FPTI a un elettrolita convenzionale per celle agli ioni di litio, in concentrazioni di 2 e 4 milligrammi per millilitro. Nei primi cicli la molecola reagisce prima delle altre specie presenti e contribuisce a formare una SEI più conduttiva e più stabile. Le parti che contengono zolfo e il gruppo imminico finiscono incorporate nell'interfase, mentre la componente fluorurata produce uno strato ricco di fluoruro di litio.

Alla concentrazione più alta la resistenza della SEI scende dai 7,6 ohm della cella di controllo a 2,2 ohm, e la resistenza al trasferimento di carica passa da 41,8 a 19,8 ohm, con una diffusione del litio più rapida. Nell'insieme queste componenti sembrano ridurre le reazioni parassite e favorire un movimento più regolare degli ioni di litio attraverso l'interfaccia fra elettrodo ed elettrolita, spiegano i ricercatori. Il dosaggio dimezzato rende meno: a 2 milligrammi per millilitro la ritenzione a 1.000 cicli si ferma all'89,4%.

Dalla semicella alla cella completa

Il passaggio successivo è stato montare una cella completa, con catodo NMC811 e anodo in grafite, ed è qui che l'additivo ha mostrato il suo limite. Introdotto direttamente nell'elettrolita della cella completa, FPTI aumenta la resistenza al catodo e peggiora le prestazioni. Il gruppo ha allora cambiato strategia e ha usato il composto soltanto per pretrattare l'anodo.

La SEI viene formata durante cicli preliminari in presenza dell'additivo, poi le celle complete si assemblano con l'elettrolita standard. Con la grafite trattata a 4 milligrammi per millilitro la cella raggiunge circa 233 Wh/kg, contro i circa 192 Wh/kg del trattamento a 2 milligrammi per millilitro e i circa 130 Wh/kg della cella di controllo. La differenza di densità energetica non nasce quindi da un elettrolita diverso, ma dallo stato in cui si trova l'anodo quando la cella viene chiusa.

Il salto al formato commerciale

Un additivo non si può giudicare guardando un solo elettrodo: la molecola che migliora l'interfaccia fra grafite ed elettrolita crea problemi sul lato opposto della cella, e il trattamento mirato dell'anodo rende più dell'aggiunta diffusa nell'elettrolita. Il lavoro si ferma alle celle di laboratorio, e i ricercatori indicano come passaggio necessario la prova su celle di formato commerciale e su finestre operative più ampie. Lo studio è pubblicato su Energy & Fuels.