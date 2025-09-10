Batterie al litio in aereo, la FAA lancia l'allerta: nuove raccomandazioni per le compagnie
La Federal Aviation Administration ha diffuso un avviso che invita le compagnie a rafforzare le procedure di sicurezza nella gestione delle batterie al litio a bordo e nel trasporto aereodi Rosario Grasso pubblicata il 10 Settembre 2025, alle 11:41 nel canale Scienza e tecnologia
La Federal Aviation Administration (FAA) ha pubblicato il Safety Alert for Operators SAFO 25002 (qui il documento integrale), con cui richiama l'attenzione delle compagnie aeree sul rischio crescente legato alle batterie al litio durante il trasporto aereo. L'agenzia segnala la necessità di applicare protocolli più rigorosi per prevenire incendi o malfunzionamenti che potrebbero compromettere la sicurezza del volo.
Il documento sottolinea l'importanza di garantire che il personale di cabina e di terra riceva una formazione specifica sulla gestione di dispositivi elettronici e colli contenenti batterie al litio. Tra le disposizioni indicate, viene richiesto alle compagnie di predisporre procedure chiare per l'identificazione di pacchi sospetti e per l'isolamento immediato di eventuali unità che mostrino segni di surriscaldamento, gonfiore o perdita di elettrolita.
La FAA raccomanda inoltre di verificare che gli equipaggi siano addestrati all'uso degli estintori al litio e delle sacche ignifughe, strumenti considerati essenziali per contenere possibili incendi a bordo. Fondamentale anche la disponibilità di istruzioni dettagliate per la comunicazione rapida con il controllo del traffico aereo e con il personale di terra in caso di emergenza.
Le compagnie sono invitate a rivedere le proprie politiche di imbarco per i passeggeri e di specificare limiti di quantità e modalità di trasporto delle batterie al litio nei bagagli a mano e registrati. Particolare attenzione va riservata alle batterie al litio di grande capacità, spesso utilizzate per droni o apparecchiature professionali, che richiedono approvazioni speciali e imballaggi conformi alle normative internazionali.
Today, the FAA issued a safety alert on risks lithium batteries placed in aircraft passenger compartments can pose smoke or even fire. The safety alert provides airline operators risk mitigation strategies to keep passengers and crewmembers safe. Read more: pic.twitter.com/wrvn285TKu The FAA ✈️ (@FAANews) September 9, 2025
Il SAFO 25002 non introduce obblighi vincolanti ma costituisce una forte raccomandazione alle compagnie aeree ad adottare immediatamente queste misure, con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi legati a un tipo di merce pericolosa sempre più diffuso nei voli commerciali.
La FAA esercita la propria autorità esclusivamente sugli Stati Uniti e sulle operazioni aeree che partono o arrivano nel Paese. Le sue decisioni hanno però un'influenza che va oltre i confini americani, perché le compagnie aeree straniere che operano voli da e per gli USA devono attenersi alle sue regole. Inoltre, molte autorità aeronautiche di altri Paesi prendono spunto dalle indicazioni FAA quando definiscono i propri standard, anche in coordinamento con l'ICAO, l'organizzazione delle Nazioni Unite che stabilisce i requisiti minimi globali per la sicurezza del volo. In questo modo, le raccomandazioni della FAA finiscono per avere un impatto rilevante sull'aviazione civile mondiale, pur restando formalmente vincolanti solo negli Stati Uniti.
Cosa centrano le auto elettriche con i dispositivi contenenti batterie al litio su un volo aereo ad oltre 10.000 piedi d'altezza in una cabina pressurizata ?!
Scherzi a parte, già la direttiva cinese con la certificazione CCC sui powerbank aveva introdotto qualche allarme in merito.
Se non erro negl'ultimi 2-3 mesi ci sono stati casi di aerei atterrati in emergenza appunto per delle fughe di gas o principi di incendio sulle batterie :
- Il fumo ha riempito la cabina di un aereo della KLM Royal Dutch Airlines dopo che un caricabatterie portatile ha preso fuoco durante il volo tra San Paolo, in Brasile, e Amsterdam.
- Un sospetto incendio di batterie al litio è scoppiato nella cappelliera di un volo Virgin Australia e ha riempito la cabina di fumo.
- In aprile, un volo Hawaiian Airlines da Honolulu a Tokyo ha dichiarato l'emergenza quando il cellulare di un passeggero si è incastrato in un sedile e ha iniziato a emettere un forte odore di bruciato (tipico di quando un apparato elettrico va in corto).
- Un volo American Airlines ha effettuato un atterraggio d'emergenza lo scorso sabato quando il dispositivo di un passeggero ha preso fuoco dopo il decollo.
Questi sono gli ultimi eventi che ho trovato facendo un piccola ricerca. Insomma ci stà che vi sia bisogno di qualche controllo extra.
Non voglio dare la colpa alla tecnologia agli ioni di litio, al contrario controllerei che qualità e come sono stati assemblati, ma sicuramente un check extra o una certificazione in merito sarebbe ideale per la sicurezza di tutti.
Basta guardare su Amazon quanti PowerBank (molti di natura cinese) esistono e chissa come vengono assemblati/gestiti.
PS: Tornando al discorso delle auto elettriche, queste sono solitamente sigillate con uno "scudo termico" fra le batterie e l'abitacolo, facendo si che la persona al volate e i relativi passeggeri abbiano il tempo di lasciare il veicolo in sicurezza. Oltretutto all'interno delle batterie vi sono meccanismi per ritardare un eventuale incendio. Ad oggi auto con batterie LFP (Litio-Ferro-Fosfato) hanno molta più difficoltà a prendere fuoco rispetto alle precedenti versioni di macchine con batterie NMC (Nichel-Manganese-Cobalto).
