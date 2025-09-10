Batterie al litio in aereo, la FAA lancia l'allerta: nuove raccomandazioni per le compagnie

La Federal Aviation Administration ha diffuso un avviso che invita le compagnie a rafforzare le procedure di sicurezza nella gestione delle batterie al litio a bordo e nel trasporto aereo

La Federal Aviation Administration (FAA) ha pubblicato il Safety Alert for Operators SAFO 25002 (qui il documento integrale), con cui richiama l'attenzione delle compagnie aeree sul rischio crescente legato alle batterie al litio durante il trasporto aereo. L'agenzia segnala la necessità di applicare protocolli più rigorosi per prevenire incendi o malfunzionamenti che potrebbero compromettere la sicurezza del volo.

Il documento sottolinea l'importanza di garantire che il personale di cabina e di terra riceva una formazione specifica sulla gestione di dispositivi elettronici e colli contenenti batterie al litio. Tra le disposizioni indicate, viene richiesto alle compagnie di predisporre procedure chiare per l'identificazione di pacchi sospetti e per l'isolamento immediato di eventuali unità che mostrino segni di surriscaldamento, gonfiore o perdita di elettrolita.

La FAA raccomanda inoltre di verificare che gli equipaggi siano addestrati all'uso degli estintori al litio e delle sacche ignifughe, strumenti considerati essenziali per contenere possibili incendi a bordo. Fondamentale anche la disponibilità di istruzioni dettagliate per la comunicazione rapida con il controllo del traffico aereo e con il personale di terra in caso di emergenza.

Le compagnie sono invitate a rivedere le proprie politiche di imbarco per i passeggeri e di specificare limiti di quantità e modalità di trasporto delle batterie al litio nei bagagli a mano e registrati. Particolare attenzione va riservata alle batterie al litio di grande capacità, spesso utilizzate per droni o apparecchiature professionali, che richiedono approvazioni speciali e imballaggi conformi alle normative internazionali.

Il SAFO 25002 non introduce obblighi vincolanti ma costituisce una forte raccomandazione alle compagnie aeree ad adottare immediatamente queste misure, con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi legati a un tipo di merce pericolosa sempre più diffuso nei voli commerciali.

La FAA esercita la propria autorità esclusivamente sugli Stati Uniti e sulle operazioni aeree che partono o arrivano nel Paese. Le sue decisioni hanno però un'influenza che va oltre i confini americani, perché le compagnie aeree straniere che operano voli da e per gli USA devono attenersi alle sue regole. Inoltre, molte autorità aeronautiche di altri Paesi prendono spunto dalle indicazioni FAA quando definiscono i propri standard, anche in coordinamento con l'ICAO, l'organizzazione delle Nazioni Unite che stabilisce i requisiti minimi globali per la sicurezza del volo. In questo modo, le raccomandazioni della FAA finiscono per avere un impatto rilevante sull'aviazione civile mondiale, pur restando formalmente vincolanti solo negli Stati Uniti.