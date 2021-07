Batterie ai sali fusi, basse temperature di esercizio e costi contenuti grazie a nuovi studi

Indubbiamente si sta investendo molto nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma da qui a breve si raggiungerà un livello tale di potenza installata che sarà fondamentale iniziare a trovare anche sistemi efficienti ed economici per stoccare tale energia al fine di poterla utilizzare con maggiore efficienza e su un più ampio arco temporale.

Una potenziale soluzione per soddisfare tale bisogno sarebbe l'adozione di batterie a sali fusi, più economiche e capienti delle controparti al litio, ma ancora oggetto di ricerche e studi in fase di sviluppo.

A riguardo però arriva una notizia importante dai ricercatori dei Sandia National Laboratories, Stati Uniti, i quali hanno definito un nuovo design costruttivo per questo particolare tipo di batterie, il quale risolve varie problematica fino ad oggi emerse, rendendo tale tecnologia più interessante ma soprattutto già in fase di test grazie ad un prototipo di batteria a sali fusi funzionante costruito in modo economico e con buone prospettive di immagazzinamento di energia, rispetto a quanto fino ad ora disponibile.





Clicca per ingrandire

Le batterie ai sali fusi sono dispositivi di accumulo elettrochimico in cui gli elettrodi vengono mantenuti a temperature di fusione per consentire il trasferimento delle cariche elettriche: nella loro forma commerciale conosciuta fino ad oggi vengono definite sodio-zolfo e risultano funzionanti se mantenute a temperature compresa tra 270 e 350 °C.

Il team di Sandia ha rivalutato la composizione delle sostanze chimiche in gioco per abbassare drasticamente le temperature di esercizio e di conseguenza costi di gestione e di realizzazione.

"Abbiamo lavorato per ridurre il più possibile la temperatura di esercizio delle batterie al sodio fuso. C'è un intero risparmio a cascata sui costi che si ottiene con l'abbassamento della temperatura della batteria: è possibile utilizzare materiali meno costosi, le batterie hanno bisogno di meno isolamento e il cablaggio che collega tutte le batterie può essere molto più sottile" afferma Leo Small ricercatore a capo del progetto.





Clicca per ingrandire

Il progetto portato avanti dai ricercatori Sandia si è basato sull'adozione di un metallo di sodio liquido, un materiale separatore ceramico ed una nuova miscela liquida composta da ioduro di sodio e cloruro di gallio denominata catolita.

Questo nuovo concetto di batteria si è dimostrato in grado di funzionare a soli 110 °C e, dopo otto mesi di test in laboratorio, ha garantito cicli di carica-scarica senza decadimento di più di 400 volte, con tra l'altro un funziona a 3,6 volt, circa il 40% superiore rispetto alle batterie a sale fuso già disponibili e con standard di sicurezza molto elevati.

"Siamo davvero entusiasti di quanta energia potremmo potenzialmente stipare in questo sistema grazie al nuovo catolita. Le batterie al sodio fuso esistono da decenni e sono presenti in tutto il mondo, ma nessuno ne parla mai" afferma la ricercatrice Martha Gross.

"Questa è la prima dimostrazione del ciclo stabile a lungo termine di una batteria al sodio fuso a bassa temperatura. La magia di ciò che abbiamo messo insieme è che abbiamo identificato la chimica del sale e l'elettrochimica che ci consentono di operare efficacemente a 110 °C. Questa configurazione di ioduro di sodio a bassa temperatura è una sorta di reinvenzione di ciò che significa avere una batteria al sodio fuso" afferma il ricercatore Erik Spoerke.

Gli scienziati stanno ora rivolgendo la loro attenzione ad un'ulteriore riduzione del costo della batteria, che potrebbe derivare dalla sostituzione del cloruro di gallio con un composto equivalente, puntano ad avere una tecnologia commercializzabile entro i prossimi 5-10 anni.