Axiom Space prosegue lo sviluppo della stazione spaziale commerciale Axiom Station

La stazione spaziale Axiom Station in fase di sviluppo da parte di Axiom Space sarà una soluzione configurabile in base alle esigenze dei clienti/partner e potrà anche generare propellente grazie agli astronauti.

La Stazione Spaziale Internazionale è vicina alla fine della sua vita operativa. Non è ancora chiaro precisamente quando sarà fatta deorbitare, ma sembra probabile che le operazioni termineranno non più tardi del 2032. Al suo posto ci dovrebbero essere più stazioni spaziali commerciali realizzate da diverse società e con diversi design. Attualmente non è presente in orbita nessuna stazione spaziale commerciale e le ultime proposte della NASA non sono state accolte in maniera positiva.

Axiom Space e la stazione spaziale Axiom Station

Tra le proposte più interessanti non si può non citare Axiom Space con la sua stazione spaziale commerciale Axiom Station. Questa soluzione nascerà inizialmente come un modulo aggiuntivo per la ISS per poi separarsi e diventare una stazione spaziale a sé. Tra i moduli che saranno realizzati ci sarà l'AxPPTM che servirà a garantire la generazione dell'energia necessaria oltre alla gestione della temperatura. AxHAB-1 sarà invece il modulo abitativo che si connetterà all'AxPPTM dopo che quest'ultimo si sarà separato dalla ISS. Qui gli astronauti potranno iniziare le prime operazioni in orbita bassa terrestre.

AxAL invece sarà il modulo airlock per consentire le attività extraveicolari (EVA) dove saranno impiegate anche le tute spaziali AxEMU (le stesse utilizzate durante il programma Artemis sulla Luna). L'espansione proseguirà con AxHAB-2 che ingrandirà ulteriormente il volume abitabile interno per ospitare più membri dell'equipaggio e consentire ricerche scientifiche di vario genere. Infine ci sarà l'AxRMF, un modulo rivolto verso la Terra con una grande superficie trasparente così da permettere di osservare il nostro Pianeta da un altro punto di vista.

La società statunitense, per riuscire a sviluppare al meglio il suo progetto, ha assunto diverse persone di spicco. Per esempio nell'organico è presente l'ex-astronauta Michael López-Alegrìa che ha dichiarato come Axiom Station potrà ospitare moduli dedicati di diverse nazioni con aggiunte che potrebbero essere indefinite.

Peggy Whitson (un'altra ex-astronauta e parte dell'organico della società) ha aggiunto che Axiom Station utilizzerà la reazione di Sabatier, in particolare si potrebbe produrre metano e acqua, partendo dal sistema ECLSS (Environmental Control and Life Support System) per riuscire a generare propellente per i propulsori della stazione spaziale. Questo potrebbe ridurre il numero di missioni di rifornimento, pur non eliminandole, verso la stazione dandole maggiore autonomia operativa.

A febbraio Axiom Space aveva annunciato di aver raccolto dagli investitori altri 350 milioni di dollari proprio per velocizzare lo sviluppo della Axiom Station e delle tute spaziali AxEMU. Recentemente la stazione spaziale commerciale è stata al centro delle critiche sull'operato di Thales Alenia Space per quanto riguarda la produzione dei moduli pressurizzati, una situazione che dovrebbe essere comunque risolta in poco tempo.