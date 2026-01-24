Axiom Space ha mostrato un nuovo video delle tute spaziali AxEMU per le missioni Artemis

Nelle scorse ore la società statunitense Axiom Space ha pubblicato un nuovo video dedicato alle tute spaziali AxEMU che saranno impiegate a partire dalla missione Artemis III per riportare l'essere umano sulla Luna.

In questi giorni si è diffusamente scritto della missione Artemis II che dovrebbe decollare il 7 febbraio 2026 alle 3:41 (ora italiana). Attualmente ci sono ancora delle incertezze legate al meteo e ai risultati dei test, il Wet Dress Rehearsal è previsto non prima del 2 febbraio. A quel punto ci sarà una maggiore certezza sulle tempistiche di lancio. Un altro passo importante sarà il completamento delle nuove tute spaziali per attività extraveicolari realizzate da Axiom Space e chiamate AxEMU (abbreviazione di Axiom Extravehicular Mobility Unit).

Queste tute spaziali non saranno impiegate per la missione Artemis II ma per Artemis III, che dovrebbe svolgersi per la fine del 2028 e che riporterà l'essere umano sulla superficie della Luna. La società statunitense sta svolgendo ormai da diverso tempo molti test per garantire che le nuove tute spaziali siano sicure ma anche confortevoli. In un video di meno di un minuto e mezzo Axiom Space ha mostrato le potenzialità delle nuove tute (realizzate in collaborazione con la casa di moda italiana Prada) e in particolare concentrandosi sulla vestibilità.

Axiom Space e i test sulle tute spaziali AxEMU di Artemis

Nel filmato si possono notare alcuni test che vedono astronauti e altro personale indossare le tute spaziali AxEMU e correre su tapis roulant, uscire dall'airlock del lander lunare basato su una versione modificata di Starship oppure raccogliere oggetti da terra. Anche se sembrano operazioni banali, sulla Luna con una gravità ridotta e un terreno instabile, dovendo indossare le tute spaziali, gli astronauti dovranno compiere gesti che potrebbero anche fargli correre dei rischi (e nello Spazio è un argomento molto serio).

Nelle immagini c'è anche un confronto diretto con gli astronauti delle missioni Apollo che hanno mostrato non poche difficoltà per restare in equilibrio sulla Luna, cadendo più volte. Axiom Space ha fatto in modo che le tute spaziali siano correttamente bilanciate e con giunture maggiormente snodate.

Come spiegato dalla società statunitense, queste tute spaziali sono adattabili a diverse corporature (per esempio per astronauti donna) ma vedono anche l'utilizzo di nuovo hardware che dovrebbe garantire una migliore gestione dei guasti e sistemi ridondanti multipli.

Le AxEMU integrano luci e videocamere ad alta risoluzione, connettività 4G/LTE per garantire una comunicazione migliorata tra astronauti e il centro controllo missione, monitoraggio biometrico avanzato e un nuovo sistema di controllo interattivo con un'interfaccia modificata e guanti realizzati su misura. Nello zaino posteriore è presente il sistema di rigenerazione dell'aria che fornisce un'autonomia di 8 ore di utilizzo. Per abbreviare i tempi inoltre le tute spaziali potranno essere lasciate nelle navicelle in orbita così da non avere peso aggiuntivo missione dopo missione.