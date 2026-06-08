Axiom Space e Prada mostrano lo strato interno delle tute spaziali AxEMU delle missioni Artemis

Axiom Space e Prada hanno mostrato per la prima volta lo strato interno delle tute spaziali AxEMU delle missioni Artemis chiamato Liquid Cooling and Ventilation Garment o LCVG. Un vero e proprio sistema di raffreddamento integrato e vitale.

Il 9 giugno la NASA annuncerà importanti novità per la missione Artemis III, prevista nella seconda metà del 2027, compreso l'equipaggio che ne farà parte. Poco prima di questo evento Axiom Space e Prada hanno mostrato lo strato interno che caratterizza le nuove tute spaziali AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit) che saranno potenzialmente utilizzate in test durante Artemis III e che saranno uno degli elementi fondamentali di Artemis IV, quando l'essere umano tornerà a camminare sulla Luna, forse all'inizio del 2028.

Fino a questo momento avevamo potuto osservare la parte esterna delle nuove tute spaziali AxEMU, sviluppate a partire dalle xEMU della NASA, prima con una colorazione scura per nasconderne parte dei dettagli e poi nella colorazione definitiva, chiara (così da riflettere la radiazione solare e non aumentare eccessivamente la temperatura). Queste tute saranno anche impiegate per le future EVA, attività extraveicolari o passeggiate spaziali, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e nella futura Axiom Station.

Un nuovo sguardo alle tute AxEMU di Artemis di Axiom Space

Pur essendo simili nelle forme rispetto ad altre tute spaziali per attività extraveicolari, le nuove AxEMU sono state riviste sotto moltissimi punti di vista tecnici e tecnologici. In particolare è stata prestata massima attenzione al comfort degli astronauti (di diverse corporature) con una maggiore flessibilità e movimenti più semplici.

Per la prima volta Axiom Space e Prada hanno mostrato ciò che si trova sotto la parte esteriore. Lo strato interno chiamato Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG) è fondamentale perché permettere la regolazione della temperatura degli astronauti durante le passeggiate spaziali.

Jonathan Cirtain (CEO e Presidente di Axiom Space) ha dichiarato "il futuro dell'esplorazione spaziale non sarà costruito da nessuna entità da sola, e la nostra partnership con Prada ne è la prova. Unendo il meglio sia nell'ingegneria aerospaziale che nell'artigianato del lusso e nello sviluppo avanzato del prodotto, abbiamo sviluppato un capo che nessuna delle due aziende avrebbe potuto creare in modo indipendente, e questo è esattamente il tipo di pensiero cross-industriale che definirà la prossima era del volo spaziale umano".

La collaborazione con il brand Prada era stata annunciata alla fine del 2024 e ora se ne vedono i frutti. Per realizzare il sistema LCVG, Axiom Space è stata supportata da Prada per quanto riguarda la scelta delle fibre adatte allo scopo, alla cucitura e al design di prodotto, considerando la tuta spaziale come un capo indossabile vero e proprio. Le AxEMU potranno così essere indossate dagli astronauti per 8 ore di seguito non dovendo interrompere le attività di esplorazione sulla superficie lunare.

Come intuibile dal nome, il sistema LCVG permette di far circolare acqua fredda attraverso una rete di tubicini che percorrono i principali gruppi muscolari del corpo. Questo sistema permette così di assorbire e asportare il calore prodotto dal metabolismo del corpo e facendolo smaltire dal sistema di supporto vitale integrato nella tuta per poi disperderlo nello Spazio.

Rispetto ai precedenti sistemi, Axiom Space ha dichiarato che il suo Liquid Cooling and Ventilation Garment è dotato di hardware completamente ridondante. Se il sistema principale non dovesse funzionare correttamente, il sistema ausiliario potrà comunque supportare le attività degli astronauti.

In una zona vicino al volto dell'astronauta c'è invece un sistema di ventilazione (che utilizza un sistema di tubicini differente) che fornisce ossigeno fresco sul viso così da allontanare l'anidride carbonica che viene espirata (questa viene poi assorbita mentre viene fatto circolare nuovo ossigeno). Come dichiarato più volte in passato, le tute per attività extraveicolari, come le AxEMU, sono delle vere e proprie piccole navicelle spaziali monoposto con un'elevata complessità. Ciò che separa il corpo dell'astronauta dallo Spazio inospitale.