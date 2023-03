Axiom Space e NASA: i prototipi delle tute spaziali che gli astronauti useranno sulla Luna

Axiom Space e la NASA hanno mostrato nella giornata odierna un prototipo della tuta spaziale che gli astronauti utilizzeranno sulla superficie della Luna durante le missioni Artemis (a partire dalla terza). Si tratta di una novità importante in quanto il design non era cambiato durante il periodo Apollo e servivano innovazioni tecniche e tecnologiche per permettere di avere maggiore sicurezza e praticità durante il loro utilizzo.

Trattandosi di un prototipo ci potrebbero essere alcune differenze rispetto alle tute spaziali che vedremo effettivamente indossare agli astronauti ma gli elementi chiave dovrebbero essere i medesimi della versione definitiva. Nel comunicato stampa si legge che "quando gli astronauti torneranno sulla Luna per la prima volta in oltre 50 anni come parte della missione Artemis III della NASA, indosseranno la tuta spaziale di nuova generazione di Axiom Space per camminare sulla superficie lunare". Queste alcune delle sue caratteristiche.

Axiom Space e NASA mostrano i prototipi di tute spaziali per l'allunaggio

La nuova tuta spaziale prende il nome di Axiom Extravehicular Mobility Unit o AxEMU. Entro la fine dell'estate del 2023 saranno consegnati i primi modelli alla NASA che potranno essere così provati dagli astronauti per iniziare i test. In generale le nuove tute spaziali saranno più versatili e offriranno una migliore vestibilità così da poter garantire sia a uomini che donne di poterle indossare correttamente e in maniera ottimale.

Mark Greeley (che lavora alla realizzazione delle tute) ha dichiarato "il nostro team di esperti è pronto a fornire alla NASA la tuta spaziale di nuova generazione. Abbiamo considerato attentamente anni di lezioni apprese dalla NASA e abbiamo utilizzato quell'esperienza per costruire una tuta spaziale per la Luna e per i nostri futuri clienti di Axiom Space". Secondo la stessa Axiom Space le tute spaziali di nuova generazione si basano su quanto appreso dalle Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) della NASA presentate nel 2019.

Le tute definitive saranno di colore bianco mentre attualmente lo strato esteriore serve solamente a coprire il design interno che è proprietario della società. Una curiosità è che proprio questo strato è stato realizzato da Esther Marquis che ha lavorato alla sere di Apple TV+ "For All Mankind".

In generale non sono state fornite indicazioni tecniche precise. Si sa solamente che, come scritto sopra, saranno adattabili a diverse corporature e che la parte tecnica avrà ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la sicurezza e la ridondanza dei dispositivi integrati. Altre informazioni potrebbero essere rilasciate in futuro quando le tute verranno effettivamente provate sul campo.