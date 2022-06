Axiom Space e Collins Aerospace realizzeranno le nuove tute spaziali per la NASA

Nel 2019 la NASA mostrò quelli che erano i prototipi delle future tute spaziali per le missioni Artemis (quelle che gli astronauti avrebbero dovuto impiegare per camminare sulla Luna). Nel corso dei mesi però si è arrivati a una diversa strategia per cercare di limitare i costi e così si è deciso che la loro progettazione e costruzione sarebbe stata affidata ai privati.

Una strategia di questo tipo ricalca quanto visto per le nuove navicelle per il trasporto degli equipaggi verso la Stazione Spaziale Internazionale (con SpaceX e Boeing che hanno realizzato Crew Dragon e Starliner). Nonostante l'incertezza sulle tempistiche di realizzazione (visto che si parla dell'impossibilità di averle per il 2025), ora i lavori potranno iniziare grazie all'annuncio delle due società che hanno vinto l'appalto: Axiom Space e Collins Aerospace.

Le tute spaziali per la Luna e la ISS saranno fatte da Axiom Space e Collins Aerospace

Nel comunicato stampa ufficiale, la NASA ha annunciato che saranno proprio Axiom Space e Collins Aerospace a realizzare le nuove tute spaziali, conosciute come Exploration Extravehicular Activity Services o xEVAs, per le attività extraveicolari quando si è sulla ISS e per tornare a camminare sulla Luna.

In particolare oltre allo sviluppo e alla produzione le due società private manterranno la proprietà delle tute che verranno poi "affittate" dall'agenzia al bisogno. Questo ridurrà ulteriormente i costi per la NASA con il suo budget che potrà essere impiegato per altre attività di ricerca. Dal punto di vista delle due società le nuove tute spaziali potranno essere affittate anche a terzi o, nel caso di Axiom Space, potranno essere utilizzate nella nuova stazione spaziale commerciale. Nel comunicato ufficiale si legge infatti che "i partner saranno proprietari delle tute spaziali e sono incoraggiati a esplorare altre applicazioni commerciali non NASA per dati e tecnologie che sviluppano in collaborazione con la NASA".

La validità di questo contratto (da 3,5 miliardi di dollari) e dei relativi sviluppi arriverà almeno fino al 2034, quindi dopo la fine dell'attività della ISS. Inoltre si punta a realizzare le tute spaziali definitive entro il 2025 così da poterle avere per Artemis III (dove effettivamente ci dovrebbe essere l'allunaggio). Questo ovviamente impone ritmi serrati per gli sviluppatori e ingegneri e da qui lo scetticismo sull'effettiva capacità di inviare quella missione entro il 2025 e non almeno dal 2026.

In tutto questo la NASA ha definito standard tecnici e di sicurezza ai quali le due società dovranno attenersi inoltre fornirà tutti i dati a disposizione delle attuali versioni e di quelle in corso di sviluppo (xEMU). Inoltre i partner commerciali saranno responsabili della progettazione, sviluppo, qualificazione, certificazione e produzione di tute.

